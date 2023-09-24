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По его данным, 24 сентября в столице на 1-й Северной линии неподалеку от учебно-дрессировочного центра «Сириус» прохожий в стволе дерева заметил предмет, похожий на гранату с чекой. Он обратился в экстренные службы. На место прибыли сотрудники полиции и следователи. Другие подробности уточняются.

На днях гранату обнаружили среди вещей в комнате арендатора «Сити-бокс» в Москве. Из здания в Магистральном переулке эвакуировали около 10 человек, на место прибыли саперы и кинологи. Кому принадлежала ячейка - не уточняется.

Ранее на московской стройке обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место пиротехники центра «Лидер» МЧС России вывезли находку на специальный полигон, чтобы утилизировать.