18 января 2025, 00:47

Прохожие в Карелии вытащили из колодца полуживого ребенка

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Семилетний мальчик упал в колодец в Карелии, его случайно нашли прохожие. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Несчастный случай произошел в поселке Ильинский в пятницу, 17 января. Прохожие достали полуживого мальчика из уличного колодца. Сколько времени он провел в каменном мешке неизвестно. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Пострадавшего доставили в районную больницу. Врачи диагностировали у него сильное переохлаждение и поместили в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое. В Олонец направили врачей из Детской республиканской больницы Петрозаводска.

Ранее в челябинском городе Озерске девочка упала в канализационный колодец.

Сотрудники коммунальных служб после окончания ремонта во дворе дома не закрыли люк. Ребенку помогли родители.

Дети Здравоохранение Врачи Республика Карелия
17 января 2025, 23:26
Советский разведчик выбросил в окно мошенникам миллион рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой аферистов в Москве. Они обманом выманили у него более миллиона рублей, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Мошенники позвонили Лазовику в мессенджере и убедили его в том, что нужно отдать свои сбережения. В результате пенсионер выбросил в окно квартиры неизвестному человеку более одного миллиона рублей.

Когда пожилой мужчина понял, что его обманули, то обратился с заявлением в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В Саратове на уловки аферистов попался бывший начальник Приволжской железной дороги Александр Храпатый. Мошенники общались с ним от лица «сотрудников ФСБ» в течении двух с половиной месяцев. Храпатый перевел им 87 миллионов рублей и передал четыре банки черной икры.

Уголовное дело Пенсионеры Мошенничество Полиция
17 января 2025, 23:25
Иномарка влетела в толпу фанатов после матча КХЛ в Новосибирске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Иномарка влетела в толпу болельщиков возле ледового дворца «Сибирь Арена» в Новосибирске после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Сибирью» и ярославским «Локомотивом». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГАИ.

«Водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по улице Немировича-Данченко. Не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые передвигались по тротуару», - сообщили в ГАИ.

Очевидцы рассказали, что толпа людей поднялась к остановке в начале Октябрьского моста на момент аварии. Водитель иномарки перестроился в среднюю полосу, а машина справа резко поехала на него. Ему пришлось совершить маневр, которые и привел к наезду, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Пока неизвестно, какие травмы получили пострадавшие. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее на севере Москвы пьяный водитель каршеринга врезался в пассажирский автобус , а потом потерял сознание. Обошлось без пострадавших.

Фанаты ДТП Хоккей ГИБДД Сибирь Машины Полиция
17 января 2025, 21:16
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Богородске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пламя охватило крышу двухэтажного дома после взрыва газа в Богородске в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки», - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадал один человек. В ликвидации пожара участвуют 16 человек и пять единиц техники. Причины происшествия устанавливаются. Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

Ранее газ взорвался на пятом этаже жилого дома в Петрозаводске. Спасатели вытащили из-под завалов четырех пострадавших.

Спасатели эвакуировали жильцов и разместили их в пункте временного размещения.

Пожары Газ МЧС РФ Взрывы
17 января 2025, 20:35
Пьяный водитель каршеринга в Москве устроил ДТП с автобусом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В муниципальном округе Головинском на севере Москвы произошло ДТП. Пьяный водитель каршеринга врезался в пассажирский автобус и потерял сознание, сообщил источник 360.ru.

Вечером 17 января на Солнечногорской улице арендованный легковой автомобиль Geely столкнулся с автобусом марки ЛИАЗ. Все 40 пассажиров последнего не пострадали и самостоятельно вышли из салона.

Водитель каршеринга потерял сознание. В момент ДТП он был пьян. Очевидцы вызвали скорую помощь.

К месту происшествия, кроме медиков, приехала полиция. Источник 360.ru сообщил, что потребовалось отключение аккумулятора легковой машины. Обошлось без разлива топлива.

Смертельное столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло в Дмитровском городском округе на 81-м километре трассы А-104. Водитель и два пассажира Audi скончались на месте от тяжелых травм.

ДТП Каршеринг Москва

Новости по теме