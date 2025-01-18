Прохожие в Карелии вытащили из колодца полуживого ребенка

Несчастный случай произошел в поселке Ильинский в пятницу, 17 января. Прохожие достали полуживого мальчика из уличного колодца. Сколько времени он провел в каменном мешке неизвестно. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Пострадавшего доставили в районную больницу. Врачи диагностировали у него сильное переохлаждение и поместили в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое. В Олонец направили врачей из Детской республиканской больницы Петрозаводска.

Ранее в челябинском городе Озерске девочка упала в канализационный колодец.

Сотрудники коммунальных служб после окончания ремонта во дворе дома не закрыли люк. Ребенку помогли родители.