24 мая 2024, 03:31

Прохожие нашли голую шестилетнюю девочку возле магазина в Химках

РИА «Новости»
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Прохожие обнаружили на улице возле магазина в деревне Юрлово девочку без одежды. На вид ребенку около шести лет. Об этом сообщила газета mk.ru.

По данным издания, очевидцы вызвали полицию, предположив, что ребенок стал жертвой изнасилования. Девочку доставили Красногорскую больницу. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

Во вторник, 21 мая, тело годовалого ребенка нашли в реке Чурилихе в Кузьминском парке. Следователи и криминалисты устанавливают все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе в Волгограде задержали мужчину, подозреваемого в покушении на 12-летнюю девочку. Злоумышленник напал на школьницу и попытался задушить ее в подъезде дома. Пострадавшая успела сфотографировать нападавшего , благодаря чему его оперативно задержали.

Дети Больницы Химки Полиция
23 мая 2024, 20:39
Россиянка покрыла матом семью ребенка-инвалида из-за места на парковке в Новосибирске
РИА «Новости»
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В Новосибирске владелица иномарки заняла место на парковке для инвалидов около торгово-развлекательного центра «Аура». А когда семья с ребенком с ограниченными возможностями попросила уступить карман, девушка устроила скандал. Подробности 360.ru рассказала мать ребенка Анастасия.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что водители даже не обращают внимание на то, что парковка не предназначена для обычных людей. Обращения к парковщикам и жалобы в администрацию центра не помогли.

«Люди не понимают, как тяжело с колясками. Мы не колясочники, но мне тяжело идти с ребенком вдоль улицы, где движение, потому что он может вырваться и убежать, попасть под машину. Такая ситуация везде, поэтому я и сняла видео, чтобы люди посмотрели на себя со стороны», - добавила женщина.

В октябре прошлого года ребенка-инвалида с семьей не посадили на рейс из Тюмени в Москву , где его планировали показать врачу после тяжелой операции. Отец мальчика рассказал, что сначала им объявили, что регистрация на борт уже закончилась, хотя время еще не вышло, а после оказалось, что билетов на самолет продали больше, чем мест. В результате семья отказалась от полета.

Она пояснила, что в тот день оставалось единственное место, куда девушка демонстративно заехала. Узнать, имеет ли автоледи право оставлять машину на спецпарковке, пошел муж Анастасии.

«Он сначала постучал ей в стекло, но она не отреагировала. Тогда он приоткрыл дверцу, показал ей знак и спросил, находится ли машина в реестре. Она спросила: „А ты че, инвалид?“ Муж ответил: „Я - нет, ребенок - инвалид. Она вылетела, начала проверять, кому-то звонить“», - рассказала собеседница 360.ru.

Анастасия добавила, что девушка в итоге отъехала, но через пять минут подлетела к машине и начала кричать на ее мужа.

«Я ее попросила отойти, чтобы она не пугала ребенка. Тогда она на меня начала орать матом. Я достала телефон и просто начала снимать. Она у меня вырвала телефон, а я потом снова пошла за ней, хотела снять ее хамское поведение еще раз. Но она уже убежала»», - пояснила женщина.

Она добавила, что с таким поведением сталкивается регулярно, и каждый раз приходится просить не занимать места, предназначенные для инвалидов. Но на этот раз такое поведение перешло все границы.

Дети Семья Россия Машины Инвалиды
23 мая 2024, 20:04
Рюкзак с противопехотными гранатами нашли в московском лесу
Pxhere
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На юго-западе Москвы в лесополосе местный житель нашел похожие на боеприпасы предметы. Предположительно, ими оказались противотанковая мина, F1 и порядка пяти гранат, выпущенных в 1990-е годы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Подозрительную находку обнаружили в лесу напротив дома 30 по улице Академика Капицы в районе Коньково. Бдительный местный житель вызвал на место происшествия полицию.

По данным источника, прибывшие к дому правоохранители обнаружили брошенный рюкзак с боеприпасами. В нем лежали семь противопехотных гранат без детонатора и пять детонаторов отдельно, один выстрел для РПГ-7 и 200 патронов калибра 5/45.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что сейчас на месте работают полицейские. Также в лесополосу должны приехать сотрудники военной комендатуры.

Официально эти данные пока не подтверждали.

Оружие Москва
23 мая 2024, 16:26
Житель Челябинска избил своего щенка ногами и попал на видео
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Житель Челябинска избил ногами своего щенка породы джек-рассел-терьер. В распоряжении 360.ru появилось видео издевательства над животным.

На опубликованных кадрах мужчина еще в лифте схватил собаку за шкирку и держал в таком положении около минуты.

На этаже хозяин начал избивать щенка ногами и пинал его практически до квартиры. По предварительной информации, мужчина живет в одиночестве и является владельцем животного.

Ранее правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга из-за жестоких методов дрессировки собаки : он заставлял ее ходить на задних лапах и избивал. Неравнодушные соседи написали на него заявление в полицию.

Челябинск Животные
23 мая 2024, 15:29
«Это не только наша беда». Сгоревший в Истре хостел работал без регистрации
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Жертвами пожара в организованном хостеле на территории садового некоммерческого товарищества «Снегирь» в деревне Падиково городского округа Истра стали приезжие из стран ближнего зарубежья женщины. Об этом 360.ru рассказали соседи.

Частный дом в СНТ «Снегирь» загорелся рано утром в четверг, 23 мая. Первые шесть тел на месте пожара пожарные обнаружили во время тушения. После при разборе завалов нашли еще два трупа.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а также дело о незаконной миграции. По версии следствия, дом находился в аренде и использовался в качестве хостела для иностранцев, живущих в России без регистрации.


Они много раз сообщали во все инстанции и указывали, что дом не предназначен для поселения большого числа людей, но реагировал на сообщения, по словам местных жителей, только участковый.

«Он приезжал несколько раз, разговаривал, [хозяйку] к себе вызвал. Но это все заканчивалось тем, что закрывали или прикрывали на время, а буквально через недели две все заново начиналось. Сейчас еще мало народу. В прошлом году их было больше 20 человек», - рассказала Екатерина Маркетти.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что жители СНТ сообщали везде, что дом не зарегистрирован в качестве хостела и там нельзя расселять большое количество постояльцев: это опасно. Но никакой реакции не было.

Погибшие не воскреснут Еще одна жительница садового товарищества Ольга Платонова добавила, что сейчас уже не так важно, насколько законно работал хостел: жили там только женщины, часть из которых погибли.

«Сейчас их дети получат такой ударный месседж из Москвы: ваши мамы приедут в гробах. Одна женщина находится где-то в больнице. Я попросила организовать сбор денег для помощи ей. Собрали небольшую сумму», - поделилась она.

Ольга добавила, что попавшая в больницу женщина приехала из Киргизии. Она же и сообщила, что в помещении остались еще пять соседок.

«Я сначала думала, что [погибли] только четыре, а оказалось - восемь. Вопросы сейчас можно задавать кому угодно. Ну давайте побьем [хозяйку], что, воскреснут восемь человек? Есть пробел в законодательстве. Хостелы - это не только наша беда. Это беда вообще Подмосковья. Значит, где-то есть лазейка, что так можно сдавать», - возмутилась она.

Женщина заметила, что перепады напряжения в электросети были всегда. По ее словам, вечером, когда люди возвращались домой и включали чайники и бойлеры, свет мерцал. Она не исключила, что причиной пожара могла стать проводка, а может быть, кто-то курил в постели.

Пожары Больницы Истра Женщины Россия Пожар в СНТ под Истрой

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