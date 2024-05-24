Прохожие нашли голую шестилетнюю девочку возле магазина в Химках

В Новосибирске владелица иномарки заняла место на парковке для инвалидов около торгово-развлекательного центра «Аура». А когда семья с ребенком с ограниченными возможностями попросила уступить карман, девушка устроила скандал. Подробности 360.ru рассказала мать ребенка Анастасия.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что водители даже не обращают внимание на то, что парковка не предназначена для обычных людей. Обращения к парковщикам и жалобы в администрацию центра не помогли.

«Люди не понимают, как тяжело с колясками. Мы не колясочники, но мне тяжело идти с ребенком вдоль улицы, где движение, потому что он может вырваться и убежать, попасть под машину. Такая ситуация везде, поэтому я и сняла видео, чтобы люди посмотрели на себя со стороны», - добавила женщина.

В октябре прошлого года ребенка-инвалида с семьей не посадили на рейс из Тюмени в Москву , где его планировали показать врачу после тяжелой операции. Отец мальчика рассказал, что сначала им объявили, что регистрация на борт уже закончилась, хотя время еще не вышло, а после оказалось, что билетов на самолет продали больше, чем мест. В результате семья отказалась от полета.

Она пояснила, что в тот день оставалось единственное место, куда девушка демонстративно заехала. Узнать, имеет ли автоледи право оставлять машину на спецпарковке, пошел муж Анастасии.

«Он сначала постучал ей в стекло, но она не отреагировала. Тогда он приоткрыл дверцу, показал ей знак и спросил, находится ли машина в реестре. Она спросила: „А ты че, инвалид?“ Муж ответил: „Я - нет, ребенок - инвалид. Она вылетела, начала проверять, кому-то звонить“», - рассказала собеседница 360.ru.

Анастасия добавила, что девушка в итоге отъехала, но через пять минут подлетела к машине и начала кричать на ее мужа.

«Я ее попросила отойти, чтобы она не пугала ребенка. Тогда она на меня начала орать матом. Я достала телефон и просто начала снимать. Она у меня вырвала телефон, а я потом снова пошла за ней, хотела снять ее хамское поведение еще раз. Но она уже убежала»», - пояснила женщина.

Она добавила, что с таким поведением сталкивается регулярно, и каждый раз приходится просить не занимать места, предназначенные для инвалидов. Но на этот раз такое поведение перешло все границы.