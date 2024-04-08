Прогулочный катер загорелся в Самарской области

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что задымление началось в машинном отделении. Всего к работам привлекли 18 единиц техники и 61 человека, общая площадь распространения огня составила 200 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет, эвакуацию не проводили.

В МЧС уточнили, что судно отправилось в путь по Волге, после чего началось горение. На борту находился лишь экипаж, которому удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. В 13:13 спасатели объявили о ликвидации открытого горения.

Днем ранее в поселке Индустриальном в Краснодарском крае загорелись два ангара на площади 1,7 тысячи квадратных метров. К работам по тушению привлекли 67 специалистов и 20 единиц техники.