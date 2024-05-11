Профессор «Военмеха» погиб в упавшем с моста автобусе в Петербурге
В числе погибших при падении автобуса с моста в Петербурге оказался профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова («Военмех») Алексей Храмов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Доктор медицинских наук Алексей Владимирович Храмов оказался одним из погибших в результате смертельного ДТП. Около полувека он с честью отдавал долг развитию отечественной науки», - отметили в некрологе.
Сотрудники университета принесли соболезнования родным и близким погибшего.
Автобус упал в реку с Поцелуева моста днем 10 мая. По последним данным, погибли семь человек. Водитель рассказал следователям, что автобус рухнул в в реку Мойку из-за неисправности тормозной системы.