15 февраля 2024, 06:36

Проезд по Тверской улице в Москве ограничили из-за пожара

РИА «Новости»
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В центре Москвы из-за пожара в здании концертного зала «Известия Холл» ограничили проезд по Тверской улице и Большому Путинковскому переулку. На месте работают оперативные службы, сообщил Дептранс.

Движение машин по Тверской улице в сторону Садового кольца разрешили только по одной полосе из четырех, на Большом Путинковском переулке - по трем из четырех. В ведомстве уточнили, что ограничения ввели на время работы экстренных и оперативных служб.

«Дорожная ситуация не осложнена», - сообщила пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Пожар на Тверской улице, 18 к1 произошел утром 15 февраля. Очевидцы заметили густой черный дым, который шел с крыши ресторана в здании «Известия Холл». Источник «360» сообщил, что к месту возгорания выехали пожарно-спасательные подразделения.

Пожары Дороги Москва
15 февраля 2024, 06:42
Возгорание в «Известия Холл» произошло на внутридворовой территории
РИА «Новости»
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Пожарные приступили к тушению огня в здании концертного зала «Известия Холл» в центре Москвы. Очаг возгорания находился на внутридворовой территории, сообщил источник «360».

Разведка показала, что пожар произошел на внутридворовой территории, загорелись две постройки. Огонь, по словам спасателей, продолжил распространяться. Строения частично обгорели. Пожару присвоили ранг № 3.

Экстренные службы вызвали к зданию на Тверской улице, 18 к1 в 05:23. Очевидцы заметили над крышей ресторана в здании «Известия Холл» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади густой черный дым.

Дептранс Москвы сообщил, что на время работ пожарных временно ограничили движение. По Тверской улице в сторону Садового кольца можно проехать только по одной полосе. По информации городских служб, это не сказалось на дорожной ситуации.

Пожары Москва
15 февраля 2024, 06:07
Густой черный дым заметили в «Известия Холл» в центре Москвы
РИА «Новости»
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Пожарных вызвали к концертному залу «Известия Холл» в Центральном административном округе Москвы. Очевидцы сообщили, что из ресторана пошел дым, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил в 05:23. Заявитель сообщил, что от крыши ресторана в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади пошел густой черный дым. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту предполагаемого возгорания.

В Ханты-Мансийском автономном округе полиция начала проверку из-за ролика в соцсетях. Подросток спрыгнул с пятого этажа в сугроб ради популярности в соцсетях. Он не получил видимых травм и встал на ноги. Школьника решили поставить на профилактический учет и провести воспитательную беседу.

Пожары Москва
15 февраля 2024, 04:44
Рейс Красноярск — Сочи задержали почти на час из-за буйной пассажирки
РИА «Новости»
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Рейс Красноярск — Сочи авиакомпании «Россия» задержали на 40 минут из-за неадекватно ведущей себя пассажирки. Об этом написал Telegram-канал «Борус. Люди».

Рейс Красноярск - Сочи авиакомпании «Россия» задержали на 40 минут из-за неадекватно ведущей себя пассажирки. Об этом написал Telegram-канал «Борус. Люди».

Канал опубликовал видео, в котором сотрудники полиции высаживают пьяную девушку из самолета. Самолет должен был отправиться в 18:35, но из-за дебоширки вылет перенесли на 19:15.

Ранее вылет рейса Москва - Хабаровск задержали на полчаса из-за драки двух военнослужащих в зоне посадки. Конфликт произошел в московском аэропорту Шереметьево. Двое участников специальной военной операции устроили потасовку в телетрапе. Дебоширов разняли сотрудники транспортной полиции. Во время драки одному из военнослужащих сломали нос - его госпитализировали.

В понедельник, 12 февраля, опоздавший пассажир разбил стекло на стойке авиакомпании «Победа» в аэропорту Шереметьево из-за отказа в регистрации на рейс. Сотрудники полиции задержали мужчину.

Сочи Самолеты Полиция Красноярский край
15 февраля 2024, 03:10
Самолет задержали из-за драки двух военнослужащих в Шереметьево
РИА «Новости»
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Вылет рейса Москва — Хабаровск задержали на полчаса из-за драки двух участников специальной военной операции во время посадки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, конфликт произошел в московском аэропорту Шереметьево. Двое военнослужащих, возвращавшихся в Хабаровск из зоны СВО, устроили потасовку в телетрапе.

Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Разнять их смогли прибывшие на место сотрудники транспортной полиции. В результате драки одному из участников сломали нос. Мужчину госпитализировали.

Самолет все же вылетел в Хабаровск, но с получасовой задержкой.

В конце января мужчина в военной форме устроил скандал на рейсе Москва - Челябинск. Пассажиры рассказали, что дебошир оскорблял женщин и проводниц, обвиняя их в продажном поведении. После посадки мужчину передали полицейским.

Вылет рейса Москва - Хабаровск задержали на полчаса из-за драки двух участников специальной военной операции во время посадки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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