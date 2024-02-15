Проезд по Тверской улице в Москве ограничили из-за пожара

Движение машин по Тверской улице в сторону Садового кольца разрешили только по одной полосе из четырех, на Большом Путинковском переулке - по трем из четырех. В ведомстве уточнили, что ограничения ввели на время работы экстренных и оперативных служб.

«Дорожная ситуация не осложнена», - сообщила пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Пожар на Тверской улице, 18 к1 произошел утром 15 февраля. Очевидцы заметили густой черный дым, который шел с крыши ресторана в здании «Известия Холл». Источник «360» сообщил, что к месту возгорания выехали пожарно-спасательные подразделения.