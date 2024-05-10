10 мая 2024, 11:21

Проезд по мосту через реку Зею в Благовещенске ограничили из-за ДТП

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На старом мосту через реку Зею в Благовещенске произошла серьезная авария с участием грузовика. Правоохранители ограничили движение по переправе, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Амурской области.

На месте аварии работают экипажи ДПС, они регулируют транспортные потоки, добавили в ведомстве. Водителям посоветовали выбирать другой маршрут проезда.

В Благовещенске есть два моста через Зею. ДТП произошло на старом, который выходит на Магистральную улицу. В 2023 году в городе открыли движение по новой переправе, она выходит на улицу Горького.

Накануне в разных регионах России произошло несколько смертельных ДТП. В Самарской области погибли три человека в аварии с участием грузовика. В Ульяновской области - пассажирка маршрутки.

ДТП ГИБДД Реки
10 мая 2024, 14:36
Один погиб, восемь спасены. Из рухнувшего в Мойку автобуса достали всех людей
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Всех пассажиров из рухнувшего в Мойку автобуса доставили на берег. В салоне транспортного средства никого не осталось, сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, спасли восьмерых, один погиб. Остальные смогли выбраться самостоятельно, добавил собеседник 360.ru.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, сообщили в региональном главке МВД. Водителя автобуса доставили для разбирательства в полицию.

Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 14:35
Уголовное дело завели после падения автобуса в Мойку в Петербурге
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Уголовное дело возбудили после падения пассажирского автобуса в Мойку, которое произошло днем 10 мая. Водителя задержали и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

«Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома 69 по Большой Морской улице», - указали в ведомстве.

По данным петербургского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус развернуло, он пробил ограду Поцелуева моста и упал в Мойку.

По предварительным данным, в момент ДТП в салоне находились 20 человек. К делу подключилась прокуратура Санкт-Петербурга. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Момент падения автобуса с моста запечатлели уличные камеры.

Санкт-Петербург Прокуратура РФ МВД РФ Автобусы Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 14:26
«Повернул прямиком в Мойку». Петербурженка — о падении автобуса в реку
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Одна из очевидцев происшествия с автобусом в Санкт-Петербурге рассказала о моменте падения транспортного средства в Мойку. Подробностями девушка поделилась в комментарии 360.ru.

«Там не было ДТП. Автобус выехал на встречную, сбил несколько машин, а потом повернул прямиком в Мойку », - сказала она.

В МЧС сообщили, что сейчас на месте происшествия работают 69 специалистов и 18 единиц техники.

Точное количество получивших травмы уточняется. По данным источника 360.ru, есть сведения о четырех пострадавших в тяжелом состоянии. Telegram-канал «112» публиковал информацию о пяти жертвах.

Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 14:12
Момент падения автобуса в Мойку с Поцелуева моста попал на видео
РИА «Новости»
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Момент ДТП с участием пассажирского автобуса и его дальнейшего падения в реку Мойку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

В МВД ранее сообщили, что в салоне автобуса могли находиться до 20 человек.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, заявили в прокуратуре города. Губернатор Петербурга Александр Беглов указал, что пострадавшим оказывают помощь, но точное количество людей, которым потребовалась консультация медиков, не назвал.

Telegram-канал «112» ранее опубликовал информацию о том, что жертвами стали пять пассажиров автобуса. Официально это пока не подтвердили.

Санкт-Петербург Автобусы

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