Проезд по мосту через реку Зею в Благовещенске ограничили из-за ДТП

На месте аварии работают экипажи ДПС, они регулируют транспортные потоки, добавили в ведомстве. Водителям посоветовали выбирать другой маршрут проезда.

В Благовещенске есть два моста через Зею. ДТП произошло на старом, который выходит на Магистральную улицу. В 2023 году в городе открыли движение по новой переправе, она выходит на улицу Горького.

Накануне в разных регионах России произошло несколько смертельных ДТП. В Самарской области погибли три человека в аварии с участием грузовика. В Ульяновской области - пассажирка маршрутки.