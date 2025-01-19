19 января 2025, 13:21

Продюсер НТВ продал машину ради «сотрудников ФСБ»

РИА «Новости»
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Продюсер НТВ Денис Ш. отдал представившимися сотрудниками ФСБ мошенникам около 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Впервые аферисты вышли на с 52-летнего мужчину еще в декабре 2024 года. Его предупредили, что с ним якобы свяжется представитель ФСБ для профилактического разговора о мошеннических действиях.

Спустя час голос в трубке рассказал продюсеру, что кто-то якобы пытается взять на его имя кредит и отправить деньги на Украину. В итоге мужчину убедили оформить кредит и отправить деньги на «безопасный счет», он также снял пять тысяч долларов сбережений и отправил их мнимым силовикам.

После этого с потерпевшим связался еще один «сотрудник спецслужб», который убедил мужчину продать Mazda CX-5 и перевести деньги. Неладное он заподозрил, только когда «ФСБ» попросило его купить спички и 10 литров бензина. Продюсер написал заявление в полицию, общий ущерб составил 3,4 миллиона рублей.

Ранее пенсионер в Москве выбросил с балкона 100 тысяч долларов по указанию мошенников.

ФСБ Машины
19 января 2025, 12:05
Массовое ДТП с участием восьми машин произошло на Ленинградском шоссе
РИА «Новости»
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Восемь автомобилей столкнулись на 25-м километре Ленинградского шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на дороге в сторону Московской области. Среди столкнувшихся транспортных средств - два такси, одна машина каршеринга и один байк.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники полиции и машина скорой помощи. Данные о пострадавших не поступали.

На Ленинградском шоссе перекрыли полторы полосы из трех.

Ранее массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области. Два автомобиля улетели в кювет на 58-м километре. Обошлось без пострадавших.

ДТП Такси Полиция Каршеринг Москва
19 января 2025, 11:51
Полиция задержала предполагаемого виновника падения машины в Обводный канал в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге задержали водителя Skoda, после аварии с которым автомобиль Mercedes упал в Обводный канал. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В публикации отметили, что за секунды до аварии задержанный не уступил дорогу, его Skoda сбила черную иномарку.

После аварии Mercedes протаранил решетку ограждения набережной Обводного канала и упал в ледяную воду крышей вниз. В машине находились 37-летняя женщина и ее 14-летняя дочь, обе погибли от полученных травм.

За рулем Skoda был 37-летний местный житель, его арестовали. Следователи по факту ЧП завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Авария произошла накануне днем. Очевидцы рассказали 360.ru, что прохожие бросились помогать находившимся в салоне машины людям и самостоятельно вытащили одну из пострадавших.

Машины Полиция
19 января 2025, 10:04
Крыша пятиэтажки загорелась в центре Петербурга
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В центре Санкт-Петербурга загорелась крыша пятиэтажного здания, есть один погибший. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание в доме на Советской улице распространилось на площади 70 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП специалисты эвакуировали 15 человек, один погиб.

Всего в доме работают восемь единиц техники МЧС и 32 спасателя. Подробная информация уточняется.

Днем ранее деревянный дом загорелся и обрушился в деревне Харьино на территории поселения Филимонковского в Новой Москве. В здании находились газовые баллоны, поэтому существовала угроза взрыва. Также был риск перехода огня на соседнюю постройку.

В ходе тушения произошло обрушение на площади 150 квадратных метров. Огнеборцы подключили 12 водяных стволов и проложили четыре магистральные линии. В результате происшествия один человек погиб, его тело сильно обгорело.

Санкт-Петербург Пожары
19 января 2025, 05:06
Напавший на рыбака тигр в Приморье мог спастись, но не зашел в ловушку
РИА «Новости»
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Растерзавший рыбака тигр в Дальнереченском районе Приморья напал на инспектора охотнадзора, проверявшего ловушку для его поимки. Поэтому животное пришлось застрелить, сообщил РИА «Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Тигра пытались спасти изначально, поэтому и установили на него ловушки. Потому что использовать снотворное можно только в том случае, когда животное зафиксировано в одном месте. <…> К сожалению, тигр в ловушку не пошел, хотя с помощью тепловизора его видели рядом», - объяснил он.

Животное вело себя агрессивно, потому что еще до встречи с рыбаком получило травму. Инспектор наткнулся на тигра во время проверки ловушек и выстрелил, чтобы спастись. Арамилев сказал, что если бы тигр попался, мужчина мог бы использовать шприцемет и усыпить его. Но сложилось по-другому.

Тигр расправился с жителем села Зимники во время рыбалки. Очевидцы с трудом отобрали его тело, так как хищник считал его своей добычей.

Приморье Животные Экология

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