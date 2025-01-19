Продюсер НТВ продал машину ради «сотрудников ФСБ»

Впервые аферисты вышли на с 52-летнего мужчину еще в декабре 2024 года. Его предупредили, что с ним якобы свяжется представитель ФСБ для профилактического разговора о мошеннических действиях.

Спустя час голос в трубке рассказал продюсеру, что кто-то якобы пытается взять на его имя кредит и отправить деньги на Украину. В итоге мужчину убедили оформить кредит и отправить деньги на «безопасный счет», он также снял пять тысяч долларов сбережений и отправил их мнимым силовикам.

После этого с потерпевшим связался еще один «сотрудник спецслужб», который убедил мужчину продать Mazda CX-5 и перевести деньги. Неладное он заподозрил, только когда «ФСБ» попросило его купить спички и 10 литров бензина. Продюсер написал заявление в полицию, общий ущерб составил 3,4 миллиона рублей.

Ранее пенсионер в Москве выбросил с балкона 100 тысяч долларов по указанию мошенников.