Продуктовый магазин посреди ночи сгорел в Екатеринбурге

Пожар произошел около двух часов ночи (полночь по московскому времени). Спасателей вызвали в двухэтажный магазин на площади Жуковского. Горела готовая продукция в складском помещении на первом этаже.

На тушение направили 21 специалиста с шестью единицами техники. За полчаса возгорание локализовали, а к 02:52 (00:52 по московскому времени) открытый огонь ликвидировали. Еще спустя три часа огнеборцы завершили проливку и разбор конструкций. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Возгорание произошло в магазине «Верный», сотрудники уцелели, сообщил E1.ru. Начальник караула восьмой пожарной части Кирилл Легенький сообщил журналистам, что большая часть товаров пострадала из-за задымления.

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