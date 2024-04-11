«Продолжает прибывать». Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического рекорда

«Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 11 апреля достиг исторического рекорда - 10, 92 метра. Вода продолжает прибывать», - сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что даже при поднятии реки до 11-метровой отметки отключение воды в регионе не планируется.

В Орске ситуация стабилизировалась, уровень воды там за последние сутки снизился на 28 сантиметров и составляет 832 сантиметра. По сообщению властей, подтопленные районы патрулируют полицейские на моторных лодках.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе подтопило более 3,6 тысячи домовладений. Кроме того, вода подошла к многоквартирным домам.

Жителей призвали эвакуироваться.

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг исторического рекорда. К вечеру четверга он поднялся до 10 метров 92 сантиметров. Но ситуация может еще ухудшиться - вода продолжает пребывать. Об этом сообщило правительство Оренбургской области в социальной сети «Вконтакте».