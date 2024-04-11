11 апреля 2024, 21:53

«Продолжает прибывать». Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического рекорда

РИА «Новости»
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Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг исторического рекорда. К вечеру четверга он поднялся до 10 метров 92 сантиметров. Но ситуация может еще ухудшиться — вода продолжает пребывать. Об этом сообщило правительство Оренбургской области в социальной сети «Вконтакте».

«Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 11 апреля достиг исторического рекорда - 10, 92 метра. Вода продолжает прибывать», - сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что даже при поднятии реки до 11-метровой отметки отключение воды в регионе не планируется.

В Орске ситуация стабилизировалась, уровень воды там за последние сутки снизился на 28 сантиметров и составляет 832 сантиметра. По сообщению властей, подтопленные районы патрулируют полицейские на моторных лодках.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе подтопило более 3,6 тысячи домовладений. Кроме того, вода подошла к многоквартирным домам.

Жителей призвали эвакуироваться.

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг исторического рекорда. К вечеру четверга он поднялся до 10 метров 92 сантиметров. Но ситуация может еще ухудшиться - вода продолжает пребывать. Об этом сообщило правительство Оренбургской области в социальной сети «Вконтакте».

Урал Наводнения Паводки Рекорды Реки Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 22:15
Сотрудники МЧС спасли 19 рыбаков с льдины в Челябинской области
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС спасли 19 рыбаков с льдины на озере Куракли-Маян в Челябинской области. Спасательная операция продолжается. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мужчины ушли рыбачить на озеро Куракли-Маян. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина шириной 30 метров. Рыбакам пришлось дрейфовать в ожидании спасателей МЧС России», - рассказали спасатели.

По их данным, на льдине еще остались любители рыбной ловли, так что спасательная операция продолжается.

В конце марта спасатели перевезли на берег трех рыбаков, которые застряли на оторвавшейся льдине на юге Сахалина. Их успело отнести на километр от берега.

В МЧС сообщили, что этой весной число происшествий из-за выхода людей на тонкий лед ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За март прошлого года в таких ситуациях погибли 29 человек, в этом году - 15.

Спасатели Челябинская область МЧС РФ Россия Мужчины Рыбалка
11 апреля 2024, 20:36
Массовая авария произошла в тоннеле в центре Москвы
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Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Гагаринском тоннеле в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

«На месте работают оперативные службы города», - отметили в ведомстве.

По данным дептранса, сейчас движение в районе ДТП затруднено, поэтому водителям рекомендовали выбирать по возможности пути объезда. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.

Ранее в ДТП с участием двух машин в Северном Тушине на МКАД пострадали двое детей и беременная женщина. В эвакуации пострадавших задействовали вертолет Московского авиационного центра.

ДТП Водители Москва
11 апреля 2024, 19:25
Российский беспилотник нештатно сел в Ставрополье
РИА «Новости»
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В ставропольском поселке Приозерный совершил нештатную посадку российский беспилотный летательный аппарат. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Фото из нашего края, поселок Приозерный Шпаковского округа. Нештатное приземление российского беспилотного летательного аппарата, разрушений и жертв нет», - написал он, прикрепив к посту снимок БПЛА.

Владимиров отметил, что предварительной причиной ЧП могло стать столкновение с птицей. На место выехали оперативные службы. Ситуацию они полностью контролируют.

Минобороны 11 апреля сообщило о четырех украинских беспилотниках , которые российские средства ПВО сбили над Белгородской и Брянской областями. В небе над первой уничтожили три дрона противника, на Брянщине - один.

Беспилотники Птицы
11 апреля 2024, 18:47
Командира «Полярных авиалиний» уволили после приземления на замерзшую реку
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Командира Ан-24, приземлившегося вместо ВПП на замерзшую реку в Якутии, уволили по итогам проверки. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 28 декабря 2023 года самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» с 30 пассажирами на борту отклонился от курса и вместо взлетно-посадочной полосы приземлился на песчаную косу Колымы. В ходе проверки прокуроры установили вину пилота.

Прокуратура вынесла представление руководителю компании-перевозчика. С другими пилотами провели дополнительные занятия, чтобы исключить ошибки.

Ранее Росавиация потребовала уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний» после того, как один из самолетов компании приземлился прямо в поле.

Якутия Самолеты Авиакомпании

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