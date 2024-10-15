Продавщица алкомаркета выпила на свой день рождения и ослепла

Буфетчица первой ударила девочку в школе в Стерлитамаке. Об этом 360.ru рассказала мать потерпевшей Айгуль.

Изначально конфликт с сотрудницей столовой начался 8 октября. Он произошел из-за оплаты пирожка - у девочки были проблемы со связью, деньги с карты списались, но буфетчица не увидела оплату.

«Сегодня продолжение банкета было на этой почве. <…> Она зашла с подругой за булочкой опять, и та ее начала выгонять из буфета, сказала: „Иди отсюда, я тебя все равно обслуживать не буду. Выйди, покинь это помещение“. Слово за слово, у них получилась перебранка. Та ее первая ударила, как моя дочь, говорит. Ну и не только, там и девочки, которые видели, тоже говорят, что она ее ударила первая. А потом она вышла и начала ее уже избивать», - рассказала женщина.

По ее словам, буфетчица не извинилась за случившееся.

«Она утверждает, что моя дочь ее послала на три буквы, обозвала ее проституткой. Просто там ни камер, ничего нету, доказать и опровергнуть эту ситуацию мы не можем. Ни мы, ни она доказать не может. Это просто слова. Дочь говорит, что таких вещей не говорила, та говорит, что она ее вот так вот назвала. Свидетели тоже говорят, что она так ее не называла», - добавила мать девочки.

Она пообещала добиться наказания для буфетчицы. Школьнице предстоит пройти судмедэкспертизу, а также посетить офтальмолога и невропатолога.

«Я это так не оставлю», - подчеркнула Айгуль.

Источник 360.ru сообщил, что ученица сама спровоцировала продавщицу и «довела ее до белого каления».