01 декабря 2023, 17:57

Продавец шаурмы в Москве погнался за клиентом с тесаком за критику блюда — СМИ

РИА «Новости»
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Продавец шаурмы в столице повздорил с клиентом и погнался за ним с кухонным тесаком. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Конфликт развернулся вечером в одном из столичных круглосуточных заведений, расположенных на Таганке.

По данным канала, посетитель назвал приготовленную для него шаурму недостаточно качественной. Это вызвало негодование 27-летнего продавца. Он схватил орудие для нарезки мяса и пустился в погоню за покупателем.

Ему удалось убежать. Нападавшего поймали, у него изъяли опасный кухонный инвентарь. Мужчину доставили в отделение полиции.

Ранее кафе «Донер куры гриль» в Москве закрыли на три месяца из-за случая кишечной инфекции. Оказалось, что в заведении общественного питания наполнители для шаурмы хранились вне холодильника. Кроме того, повара не пользовались одноразовыми перчатками.

Еда Москва 2023
01 декабря 2023, 18:29
Человек упал на пути в московском метро
РИА «Новости»
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Интервалы движения поездов восточного участка Калининской линии (8) московского метро увеличили из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Об обстоятельствах происшествия пока ничего не сообщалось.

К настоящему моменту расписание уже начали вводить в график.

Ранее, 17 ноября, подросток упал на пути на станции метро «Театральная». Машинист вытащил 15-летнюю девочку из-под состава. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Потребовалась госпитализация. Пострадавшую отвезли в отделение детской нейрохирургии.

Похожий инцидент произошел на северном участке Замоскворецкой линии в начале ноября.

Еще один человек упал под поезд на Курском вокзале в Москве 9 ноября. Пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь не удалось.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
01 декабря 2023, 18:25
Спасатели потушили пожар в квартире жилого дома в Волжском
unsplash.com
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Пожар в доме в Волжском удалось оперативно ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, в квартире загорелись вещи на площади 15 квадратных метров. Тушение заняло 21 минуту, включая время на прибытие. На месте ЧП работали 20 человек и семь единиц техники.

«Пострадал мужчина, его передали медикам», - рассказали спасатели.

Ранее мэр города Игорь Воронин сообщил, что в доме произошел взрыв газа , из-за чего в двух квартирах начался пожар. Власти также заявляли, что в результате ЧП погиб один человек.

Позже МЧС России предоставило уточненные данные: ни взрыва, ни жертв не было.

Днем 1 декабря пожар вспыхнул на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Огонь охватил территорию в 600 квадратных метров. Спасатели локализовали пламя. К работам по тушению привлекли более 100 человек и 45 единиц специальной техники.

В этот же день в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелась мебельная фабрика. Площадь распространения пожара достигла 200 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
01 декабря 2023, 18:22
МЧС опровергло информацию о гибели человека при взрыве газа в Волжском
Unsplash
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МЧС опровергло сообщение мэра города Волжского в Волгоградской области Игоря Воронина о гибели мужчины при взрыве бытового газа. Опровержение опубликовала пресс-служба ведомства.

По уточненным данным, в одном из домов произошел пожар, охвативший одну из квартир. Пострадал мужчина, его передали медикам.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие», - добавили в ведомстве.

В квартире загорелись вещи, пожар распространился на территории 15 квадратных метров. На место происшествия приехали 20 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Огнеборцы оперативно потушили пожар.

Мэрия сообщала о взрыве бытового газа на Пионерской улице и пожаре в двух квартирах. Позже власти заявили об одном погибшем. Информация не подтвердилась.

Днем 1 декабря крупный пожар произошел на московском вещевом рынке «Садовод».

Огонь охватил территорию в 600 квадратных метров. МЧС пришлось привлечь к тушению пожара более 100 сотрудников.

Пожары Газ
01 декабря 2023, 18:08
Взрыв газа в Волжском унес жизнь человека
Соцсети
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Жертвой взрыва газа в доме в Волгоградской области стал один человек. Об этом заявила мэрия города Волжский, сообщило РИА «Новости».

Из-за взрыва бытового газа в доме на Пионерской начался пожар. Огонь охватил две квартиры, данные об остальных пострадавших пока не публиковались.

Мэр города Игорь Воронин подтвердил информацию о взрыве в жилом здании.

Газ Взрывы

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