13 февраля 2025, 14:56

Пробравшегося на платформу метро через рельсы москвича арестовали на шесть суток

РИА «Новости»
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Перешедшего по рельсам с платформы на платформу на станции «Выхино» московского метро пассажира отправили под административный арест на шесть суток. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство опубликовало видео с нарушителем правил транспортной безопасности.

На опубликованных кадрах пассажир проигнорировал надземный переход между платформами и решил сократить путь. Спрыгнув на пути, он перешел рельсы и залез на перрон противоположной платформы.

Суд посчитал, что пассажир умышленно не выполнил требования транспортной безопасности, и отправил нарушителя под административный арест на шесть суток.

На минувшей неделе собака застряла в эскалаторе на станции «Тверская» московского метрополитена. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Подробностей происшествия собеседник не привел, но в правилах столичной подземки говорится, что маленьких животных можно перевозить только в переносках. Крупных владельцы должны держать рядом с собой.

Прокуратура РФ Аресты Метро Москва
13 февраля 2025, 12:15
Стрельба произошла в ЖК «Лефортово парк» на юго-востоке Москвы
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На юго-востоке Москвы на территории жилого комплекса «Лефортово парк» днем 13 февраля произошла стрельба. Об этом сообщила 360.ru жительница ЖК Мария.

«Я находилась дома, когда услышала хлопки. Выглянув в окно, увидела нескольких мужчин, скрутивших одного. Они повели задержанного в наручниках в сторону пешеходного перехода. Через пять минут туда приехала машина полиции», - сказала собеседница 360.ru.

По информации Telegram-канала Shot, неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Обошлось без пострадавших. Личность стрелявшего и его мотивы устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мужчина открыл стрельбу у жилого дома в районе улицы Кастанаевской на западе столицы. С места происшествия он скрылся на черном автомобиле Mercedes.

Стрельба Москва
13 февраля 2025, 11:59
Пьяный пассажир из Кузбасса пытался выломать аварийную дверь в самолете во время рейса
РИА «Новости»
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Жителя города Ленинск-Кузнецкой в Кемеровской области сняли с рейса из-за дебоша на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов в Якутии вывели из самолета 49-летнего пассажира, который должен был вылететь из Нерюнгри в Новосибирск.

Перед вылетом мужчина выпил алкоголь и, оказавшись на борту, начал вести себя неадекватно. Сначала кузбассовец отказывался садиться на свое место и нецензурно обругал членов экипажа, которые пытались успокоить его. После этого он заявил, что внутри лайнера было душно и стал выламывать аварийную дверь.

Сотрудники авиакомпании вызвали полицейских, которые задержали дебошира. Сейчас они решают его судьбу.

Ранее пассажир авиакомпании Iberia выпрыгнул из самолета прямо перед вылетом из Парижа в Мадрид. Его хотела остановить бортпроводница, но он напал на нее и покинул борт через аварийный выход на высоте три с половиной метра.

Якутия Самолеты Полиция
13 февраля 2025, 11:19
Ученицы блогера Артема «МореТУТ» потребовали вернуть им деньги за сторисы вместо курсов
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Ученицы блогера-миллионника Артема «МореТУТ» подали на него в суд и потребовали вернуть им 375 тысяч рублей за курсы успеха для турбизнесменов, оказавшиеся пустышкой. Об этом сообщил Mash.

По информации источника Telegram-канала, коллективный иск от трех девушек выдвинул адвокат Андрей Сергеев. По его словам, клиентки за «раскрытие секретов предпринимательской жизни» в рамках марафона по турбизнесу заплатили по 125 тысяч рублей каждая.

Но в ответ получили лишь сторис блогера с отдыха. В учебных чатах при этом была тишина. Когда разочарованные девушки попросили блогера вернуть им деньги, то получили отказ.

Сергеев утверждает, что жалующихся на «МореТУТ» недовольных клиентов очень много, однако формулировки публичной оферты мешают учащимся выдвигать обвинения.

Ранее суд продлил меру пресечения известному блогеру Игорю Портнягину.

Суд Блогеры Деньги
13 февраля 2025, 10:46
После смертельного пожара в подмосковной деревне Подолино возбудили дело
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В Дмитрове в Московской области возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Ночью в частном доме в деревне Подолино Дмитровского городского округа произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и женщины», - заявили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования. Из-за случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти двум или более лицам по неосторожности.

Дмитровская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в частном доме. Точные причины возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Уголовное дело Пожары Россия

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