Проблемы с шасси возникли еще у одного самолета компании, лайнер которой рухнул в Южной Корее

По данным агентства, речь идет о рейсе 7C101 авиакомпании Jeju Air. Самолет поднялся из международного аэропорта Кимпхо в Чеджу. Капитан обнаружил проблему с шасси вскоре после взлета.

Командир экипажа сообщил о механическом дефекте пассажирам по громкой связи. После этого он принял решение вернуться в Кимпхо.

Авиакомпания Jeju Air планирует возобновить полеты только после перехода на новый самолет, утверждают собеседники Yonhap.

Предполагается, что в воскресной авиакатастрофе самолета авиакомпании Jeju Air, в результате которой в юго-западном округе Муан погибли 179 человек, оказались неисправны все три шасси.

Рейс в понедельник, 30 декабря, выполнял самолет Boeing B737-800 - та же модель, что и самолет, потерпевший крушение днем ранее. Из 41 самолета в авиапарке Jeju Air 39 - Boeing B737-800.

Boeing B737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока, разбился утром 29 декабря. При посадке у лайнера не были выпущены шасси, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену ограждения, развалился на несколько частей и загорелся. На борту находился 181 человек, спасти удалось только двоих.