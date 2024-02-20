20 февраля 2024, 20:23

«Пробки, людей много». Очевидец сообщил о происходящем на месте ДТП в Башкирии

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Поезд сбил машину скорой помощи в Стерлитамаке. Очевидец рассказал «360» о происходящем на месте случившегося.

«Пробки, людей много», - отметил свидетель ДТП.

Он также рассказал о жертвах и пострадавших в результате аварии.

«Погибшей оказалась 67-летняя пациентка с пневмонией. За жизни четырех пострадавших сейчас борются врачи», - отметил очевидец.

По его словам, до этого на переезде была только одна авария. В ней никто не пострадал.

Ранее источник «360» сообщил минимум о двух погибших в ДТП в Башкирии. Когда поезд врезался в скорую, пожилая женщина сразу же умерла. Водитель тоже скончался, добавил очевидец.

Башкирия ДТП Пробки Поезда
20 февраля 2024, 20:27
Собака не пустила полицию в квартиру с трупом в Зеленограде
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские не смогли попасть в квартиру с трупом в поселке Крюково в Зеленограде. Об этом сообщил источник «360».

Прибывшие на место происшествия правоохранители и эксперты вскрыли при помощи слесарных инструментов металлическую дверь. В квартире обнаружили труп. Но попасть в помещение мешала агрессивная собака.

По информации источника, приехавшие на место следователи также не смогли пройти в помещение и осмотреть предполагаемое место происшествия. Собака в течение двух часов охраняла территорию от посторонних.

В Ленинградской области собака породы алабай загрызла свою 66-летнюю хозяйку. По словам родственницы погибшей, пес ранее не проявлял агрессии, жил в закрытом вольере.

Собаки Полиция
20 февраля 2024, 19:52
Скорая и поезд столкнулись в Башкирии, два человека погибли
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Поезд сбил машину скорой помощи в Стерлитамаке. Источник «360» рассказал, что медики спешили в больницу, чтобы спасти пожилую женщину, которая умирала. В результате аварии погибли минимум двое.

«В скорой было четыре человека: водитель, медсестра, бабушка и дедушка. Бабушка при смерти была, поэтому скорая спешила в больницу», - рассказал очевидец.

Когда поезд врезался в машину скорой, пожилая женщина сразу же скончалась. По словам очевидца, вероятно, водитель тоже погиб.

«Медсестра была в предсмертном состоянии, не знаю выжила или нет. Только дед жив остался», - сообщил свидетель аварии.

Другой очевидец рассказал, что к месту происшествия приехали врачи, сотрудники ДПС. Проезд перекрыли, в обе стороны образовались большие пробки.

Ранее смертельное ДТП с грузовиком произошло в Сочи. Фура перевернулась на трассе, водитель большегруза получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Больницы Видео Машины Поезда Водители
20 февраля 2024, 18:55
«Можно было заметить». Отец сбежавшей из детсада в Щелкове девочки обвинил воспитателя
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Отец девочки, которая сбежала из детского сада в Щелкове, обвинил воспитателя и охрану в халатности. Он поделился с «360» подробностями случившегося.

По словам мужчины, девочка объяснила родителям, что ушла из детсада, так как захотела домой. Дверной замок был сломан, и она беспрепятственно смогла выйти. При этом она почти 20 минут самостоятельно переодевалась.

«То, что ребенок мельтешит туда-сюда по коридору, одеваясь один, можно было заметить», - подчеркнул отец.

Он добавил, что девочка не смогла достать шапку и ушла без нее, а верхняя одежда была нараспашку. Дошкольница дошла до железнодорожных путей, где ее встретила женщина и передала общей знакомой. Та привела ребенка домой. Отец в это время застрял в пробке.

«Я как раз буквально за полчаса до вот этого всего должен был ее забрать. <…> По дороге, где перекрыто, проехать не смог», - объяснил мужчина.

Он утверждает, что дочь пришла домой бледная и вся дрожала. Отец предположил, что она замерзла и испугалась. Родители сообщили руководству детского сада, что не вернут ребенка в учреждение, пока не уволят воспитателя.

«Пока этот воспитатель, который относится халатно, не будет уволен. <…> Только когда его не будет в садике, мы вернем туда ребенка. И все родители, которые сидят в общем родительском чате нашей группы, тоже написали, что пока она будет в садике, детей не будут водить. <…> Сотрудник охраны <…> также отнесся халатно к своей работе», - заявил отец девочки.

В прокуратуре Московской области организовали проверку по факту случившегося. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.

Дети Детские сады Щелково
20 февраля 2024, 18:26
Иностранец забил знакомую до смерти на пляже в Сочи
Читайте нас в: Google Новости
В Сочи ссора мужчины и женщины на пляже закончилась жестоким убийством. Иностранец 58 лет до смерти забил 46-летнюю знакомую, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Вначале злоумышленник набросился на женщину с кулаками, а потом проломил ей череп, несколько раз ударив камнем. Тело нашли прохожие. Мужчина скрылся с места преступления, но позже его задержали. Он дал признательные показания.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области житель деревни Шеманиха ударил ножом свою подругу , в результате чего та скончалась на месте. Причиной конфликта стал отказ женщины выехать из квартиры сожителя.

Убийства Преступления Сочи

Новости по теме