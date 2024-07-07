07 июля 2024, 19:09

Пробка на два километра растянулась на МКАД из-за аварии

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На внутренне стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого образовалась пробка почти на два километра, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на 63-м километре автодороги, в районе съезда № 64А. На месте прибыли оперативные службы города.

«Движение затруднено на 1,8 километра. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», - указали в дептрансе.

К 18:00 движение на участке удалось полностью восстановить. Данных о пострадавших нет.

В четверг, 4 июля, на 18-м километре с внешней стороны МКАД столкнулись «Соболь» и грузовик Mercedes. Два человека сгорели заживо в салоне микроавтобуса. Водителя транспортного средства госпитализировали.

ДТП Пробки Водители Дептранс Москвы Москва
07 июля 2024, 19:49
Водитель во Владимире специально сбил мотоциклиста и сдался полиции
Пресс-служба Следственного комитета
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На одной из заправок Владимира водитель автомобиля во время ссоры специально наехал на мотоцикл и скрылся с места ДТП. Позже мужчина добровольно явился в полицию, сообщили в пресс-службе СК по Владимирской области.

Конфликт между водителем легковушки и мотоциклистом произошел еще 1 июля на Толмачевской улице. У последнего на мотоцикле сидел ребенок.

На видео, которое опубликовали следователи, сначала машина толкнула стоявший мотоцикл. Ребенок слез с него. Оба транспортных средства сделали круг, авто сбило мотоцикл, а его водитель упал на землю.

В СК подчеркнули, что пострадавший получил травмы, повлекшие вред здоровью. Его госпитализировали. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, но вскоре пришел в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. Автомобиль у него изъяли.

Сотрудники Следкома просмотрели видеозапись происшествия, начали допросы свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

В середине недели в Санкт-Петербурге мотоциклист без экипировки пострадал в ДТП с иномарками.

Уголовное дело Суд Дети Мотоциклы ДТП Видео Иномарки Машины Аресты Водители Полиция
07 июля 2024, 18:56
Вылет самолетов приостановили из-за непогоды в аэропорту Пулково
РИА «Новости»
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Аэропорт Пулково временно перестал отправлять самолеты. На Санкт-Петербург обрушился сильный боковой ветер, ливень и грозы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется. По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс», - отметили в сообщении.

Циклон «Делия» накрыл Ленинградскую область и приближается к Петербургу. Из-за шквалистого ветра в некоторых районах рухнули деревья.

По данным администрации, сейчас в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 00:00 часов 7 июня на территории Петербурга в связи с плохими погодными условиями.

В пятницу, 5 июля, по Москве пронесся ураган , которому синоптики дали имя «Орхан». В разных районах столицы повалило деревья, срывало крыши и отключалось электричество.

Санкт-Петербург Самолеты
07 июля 2024, 17:41
Мину нашли в карьере на западе Москвы
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В московском районе Кунцево во время работ по очистке Захарковского карьера обнаружили мину. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, детонации взрывного устройства не было. О случившимся, уточнил источник, проинформировали ФСБ, МВД и Росгвардию.

Тип мины собеседник 360.ru не привел.

Официально эти данные не подтверждали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Москва
07 июля 2024, 17:26
Взрыв газа полностью разрушил электроподстанцию рядом с КНС в Волгограде
РИА «Новости»
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В результате взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде рядом стоящие здания получили серьезные повреждения. Обеспечивавшую работу КНС электроподстанцию разрушило полностью, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Губернатор региона Андрей Бочаров обсудил ликвидацию последствий ЧП и проведение восстановительных работ на заседании оперативного штаба.

«Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу КНС. <…> Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом. В связи с происшествием сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, которая потребовала выверенных и оперативных решений», - подчеркнул он.

Бочаров напомнил, что взрыв на насосной станции № 4 в Красноармейском районе города прогремел 6 июля. Железобетонные перекрытия здания рухнули, насосное и технологическое оборудование повредило.

Предварительной причиной случившегося уже назвали нарушение правил техники безопасности при ремонтных работах. Два человека погибли - их личности удалось установить , еще трое пострадали.

Уголовное дело Газ Взрывы Ремонтные работы

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