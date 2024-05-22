22 мая 2024, 22:18

«Признал вину, но не раскаялся». Избившего глухонемую таксистку мужчину будут судить в Подмосковье

РИА «Новости»
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Избитая в Подмосковье глухонемая таксистка обратилась в суд с требованием о возмещении ей морального вреда. Пострадавшая рассказала 360.ru, что напавший на нее мужчина до сих пор даже не извинился.

Сегодня, 22 мая, прошло судебное заседание по делу об избиении женщины-инвалида в Дмитрове. По словам девушки, нападавший признал вину, но не раскаялся и не извинился.

«Начали судебное дело, но так как с нашей стороны последовала исковое заявление суд принял решение дать защите время», - рассказала пострадавшая.

Она пояснила, что требует с подсудимого возмещения морального ущерба, но не назвала конкретную сумму.

«Я не хочу распространяться этой информацией», - пояснила собеседница 360.ru.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что 43-летний мужчина, избивший на глухонемую таксистку, отправили в СИЗО до 11 мая.

Суд Женщины Такси Инвалиды Избиения
22 мая 2024, 21:48
«Стояла колесом на ребенке». Иномарка сбила женщину с ребенком в Иркутске
Freepik
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Женщина-водитель иномарки сбила на тротуаре четырехлетнюю девочку и ее мать. Пострадавшая Ирина рассказала 360.ru подробности ДТП и заявила, что будет требовать компенсацию морального вреда с виновницы аварии.

По ее словам, все произошло 29 апреля.

«Ни у меня, ни у ребенка нервы не в порядке. Ребенок постоянно спрашивает, почему эта тетя на нас наехала», - сказала женщина.

Сейчас они с дочерью посещают врачей. Только вчера сделали энцефалограмму. Как рассказала собеседница 360.ru, в момент аварии автовладелица «стояла колесом на ребенке».

«Ребенок ехал на велосипеде впереди, я шла сзади. И она (водитель - прим. ред.), видимо, побоялась столкновения с какой-то машиной. Она завернула на тротуар, где дети ходят. И наехала на ребенка. Я успела дочу схватить… и то даже не успела. Велосипед попал по машину, а вот дочка тоже была под колесом», - вспомнила мать пострадавшей девочки.

На вопрос, принесла ли автомобилистка им извинения, Ирина ответила, что наехавшая на них женщина разговаривала с ее братом. Она признала свою вину и предложила помощь.

«Она звонила брату, спрашивала, с чем помочь. Я с ней пока не собираюсь общаться», - добавила пострадавшая.

Ирина не знает, обвинят ли женщину в случившемся, но она намерена подать на моральный ущерб.

Прокуратура Иркутской области уже взяла на контроль ход и результаты проверки по ДТП с маленькой девочкой, сообщила пресс-служба ведомства.

Дети Прокуратура РФ Больницы ДТП Иркутская область Машины
22 мая 2024, 19:20
Названа предварительная версия причины возгорания электрички в Подмосковье
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Пожар в двух вагонах электрички начался при подъезде к подмосковной станции Поварово-1. Состав затормозил благодаря сработавшему стоп-крану. Об этом 360.ru рассказали пассажиры Андрей Глетковский и Елисей Кауров.

Молодые люди подчеркнули, что после остановки на перроне станции среди пассажиров возникла паника.

«Когда подъезжали к Поварово, объявили, что нужно покинуть вагон, потому что произошло возгорание. Когда вышли, то увидели, что идет большой дым. Потом пошли к концу перрона и помогали людям спускаться», - рассказал Глетковский.

Он пояснил, что вместе с другом находился через один вагон от очага пожара.

Кауров добавил, что ожидавшие на перроне электричку пассажиры пытались сесть в горящий поезд, но их остановил машинист, который начал объяснять ситуацию.

«Когда началась суматоха, многие пошли в сторону пожара, чтобы снять видео. Остальных мы направили к концу перрона, потому что главный выход был в стороне, где стояли горящие вагоны», - добавил собеседник 360.ru.

Свидетель происшествия подчеркнул, что ему сказали, что возгорание возникло из-за короткого замыкания проводки. Сам он предположил, что кто-то бросил непотушенную сигарету.

«Там же пластик, все горит быстро. Был момент, когда скакнуло электричество, но все побежали к выходу, когда на них орать начали», - подытожил Елисей Кауров.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС рассказали, что пожар охватил два вагона и распространился на площади в 140 квадратных метров. Еще до прибытия спасателей из состава эвакуировали восемь человек. В результате происшествия никто не пострадал, а пламя быстро потушили. Проверку и установление причин возгорания начали следователи и Северная транспортная прокуратура.

Пожары Поезда
22 мая 2024, 18:38
Трамвай сошел с рельсов на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Следующий по маршруту № 11 трамвай сошел с рельсов около телецентра Останкино на улице Академика Королева на северо-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник подчеркнул, что в салоне остались заблокированные пассажиры. Люди начали выбивать окна, чтобы выбраться из трамвая. Причины аварии пока неизвестны.

ДТП Москва
22 мая 2024, 17:47
Два «Сапсана» и несколько других поездов задержали из-за горящей электрички в Подмосковье
РИА «Новости»
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Из-за пожара в электричке на станции Поварово в Подмосковье произошли задержки в движении двух «Сапсанов» и нескольких других поездов. Об этом предупредили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Задержаны поезда „Сапсан“ № 772 и 774 Москва - Санкт-Петербург, поезд № 64 Самара - Санкт-Петербург, № 826 „Ласточка“ Москва - Санкт-Петербург, а также пригородные поезда № 7958 Москва - Тверь, № 6888 Москва - Крюково, № 6713 Тверь - Москва», - уточнили представители ОЖД.

Кроме того, пришлось отменить электрички № 6408 на участке Поварово - Подсолнечная, № 6710 на участке Поваровка - Тверь и № 6409 на участке Подсолнечная - Поваровка.

Для пассажиров со станции Поварово организовали автобусное сообщение до Твери с заездом на станцию Подсолнечная в Клину.

Пожары Поезда

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