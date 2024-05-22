«Признал вину, но не раскаялся». Избившего глухонемую таксистку мужчину будут судить в Подмосковье
Избитая в Подмосковье глухонемая таксистка обратилась в суд с требованием о возмещении ей морального вреда. Пострадавшая рассказала 360.ru, что напавший на нее мужчина до сих пор даже не извинился.
Сегодня, 22 мая, прошло судебное заседание по делу об избиении женщины-инвалида в Дмитрове. По словам девушки, нападавший признал вину, но не раскаялся и не извинился.
«Начали судебное дело, но так как с нашей стороны последовала исковое заявление суд принял решение дать защите время», - рассказала пострадавшая.
Она пояснила, что требует с подсудимого возмещения морального ущерба, но не назвала конкретную сумму.
«Я не хочу распространяться этой информацией», - пояснила собеседница 360.ru.
Ранее прокуратура Московской области сообщила, что 43-летний мужчина, избивший на глухонемую таксистку, отправили в СИЗО до 11 мая.