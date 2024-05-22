«Признал вину, но не раскаялся». Избившего глухонемую таксистку мужчину будут судить в Подмосковье

Женщина-водитель иномарки сбила на тротуаре четырехлетнюю девочку и ее мать. Пострадавшая Ирина рассказала 360.ru подробности ДТП и заявила, что будет требовать компенсацию морального вреда с виновницы аварии.

По ее словам, все произошло 29 апреля.

«Ни у меня, ни у ребенка нервы не в порядке. Ребенок постоянно спрашивает, почему эта тетя на нас наехала», - сказала женщина.

Сейчас они с дочерью посещают врачей. Только вчера сделали энцефалограмму. Как рассказала собеседница 360.ru, в момент аварии автовладелица «стояла колесом на ребенке».

«Ребенок ехал на велосипеде впереди, я шла сзади. И она (водитель - прим. ред.), видимо, побоялась столкновения с какой-то машиной. Она завернула на тротуар, где дети ходят. И наехала на ребенка. Я успела дочу схватить… и то даже не успела. Велосипед попал по машину, а вот дочка тоже была под колесом», - вспомнила мать пострадавшей девочки.

На вопрос, принесла ли автомобилистка им извинения, Ирина ответила, что наехавшая на них женщина разговаривала с ее братом. Она признала свою вину и предложила помощь.

«Она звонила брату, спрашивала, с чем помочь. Я с ней пока не собираюсь общаться», - добавила пострадавшая.

Ирина не знает, обвинят ли женщину в случившемся, но она намерена подать на моральный ущерб.

Прокуратура Иркутской области уже взяла на контроль ход и результаты проверки по ДТП с маленькой девочкой, сообщила пресс-служба ведомства.