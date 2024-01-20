Приют для животных загорелся на Сахалине

Возгорание охватило территорию на площади около 800 квадратных метров, спасатели сумели локализовать распространение огня и приступили к эвакуации питомцев.

Всего на месте ЧП задействовали восемь единиц специальной техники и 24 сотрудника МЧС.

Kp.ru уточнил, что речь идет о приюте для животных «Пес и Кот». По предварительной информации, в вольерах находились около 300 кошек и 200 собак.

По данным РЕН ТВ , спасенных при пожаре собак отвезут в приют в Мицулевске. В мэрии города пообещали, что их обеспечат кровом и кормом.

В декабре крупный пожар произошел в приюте для кошек и собак в Екатеринбурге, площадь распространения огня составила около 150 квадратных метров. В питомнике находились 42 животных, все они погибли в огне.

Приют для животных вспыхнул и в Нижегородской области. Из питомцев никто не пострадал, часть из них забрали на передержку.