Привлекли пожарный поезд. На складе в Новосибирске разгорелся крупный пожар
Крупный пожар начался на одном из складов Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.
На месте возгорания работают 98 пожарных, к тушению привлекли 30 единиц техники. По последним данным, огонь охватил уже 5000 квадратных метров.
У здания частично обрушилась крыша. Распространению огня способствует сильный ветер.
К месту пожара следует пожарный поезд. МЧС усиливает группировку огнеборцев. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее сегодня, 12 декабря, загорелся и склад в Барнауле.
Пожар локализовали на трех тысячах квадратных метров.