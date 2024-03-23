«Притворилась мертвой». Пострадавшая при пожаре в Crocus City Hall спаслась от террористов

Она рассказала, что когда ползла к выходу, все было в дыму. Когда поняла, что вокруг никого нет, встала и выбежала на улицу.

По предварительным данным СК России, в Crocus City Hall погибли более 60 человек. И эта цифра не окончательная, специалисты еще работают на месте происшествия.

Пострадавшая получила ожоги, на ней сгорела одежда, опалены волосы. Она рассказала, что террористы стояли у входа и видели ее и еще одну девушку. Когда они начали стрелять по людям, собеседница издания притворилась мертвой, а вот девушке рядом с ней не повезло, по словам пострадавшей, ее, скорее всего, убили.

«Я упала на пол и сделала вид, что мертвая. А девушку рядом со мной убили. Потом пламя разгорелось, они закрыли дверь <…>. Лежала дышала в щель под дверью, через какое-то время выползла», - поделилась выжившая девушка.