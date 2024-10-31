«Пристреливал тепловизор». Охотник случайно застрелил девушку на Урале

По данным источника, девушка была не одна, а со своим 18-летним другом. Охотник произвел несколько выстрелов, и одна из пуль угодила в живот пострадавшей. Ее госпитализировали, врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли - она скончалась поздно вечером 29 октября в отделении реанимации Байкаловской ЦРБ. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Фигурантом по делу проходит 42-летний охотник. Он рассказал, что накануне вечером пристреливал тепловизор и увидел стадо косуль. В них он произвел три выстрела из охотничьего карабина „Вепрь“. Однако за животных охотник принял людей», - добавил источник сайта kp.ru.

Несколько дней назад 15-летний подросток устроил расправу над членами своей семьи в США. Он расстрелял родителей, двух братьев и сестру. Выжила 11-летняя девочка - она вовремя притворилась мертвой.

Охотник застрелил 18-летнюю девушку в Байкаловском районе, сообщил источник сайта kp.ru. Выяснилось, что выгуливавшую собаку жительницу села Краснополянское убил местный охотник - он перепутал ее с косулей.