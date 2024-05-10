«Прислонялся к потолку губами». Пассажир утонувшего автобуса рассказал о своем спасении

Александр Тверитнев рассказал, что ехал в автобусе со своей супругой. Он отметил, что транспорт врезался во встречный автомобиль, пробил ограждение Поцелуева моста и упал в воду.

«Салон моментально заполнился водой», - сказал он.

По словам мужчины, он держал жену за руку, но потерял ее. В автобусе было очень темно. Тогда петербуржец попытался выбить ногой стекло автобуса, но оно не поддавалось.

Потом он догадался всплыть к потолку и прильнуть к нему губами, чтобы собрать остатки воздуха. После этого Александр начал пробираться по салону по поручням.

Неожиданно появился резкий свет и его вытащили. Сейчас житель Петербурга находится в больнице и чувствует себя нормально.

Автобус с пассажирами упал в воду из-за того, что водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. По данным СК, в результате ЧП погибли семь человек.