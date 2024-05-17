Присланное по ошибке в Челябинск тело канадца эксгумировали и скоро отправят семье

«Канадцы выслали фото тела, я не стала смотреть его, но моя семья узнала папу. У него были синяки на теле, гематомы, отсутствовала часть зубов. Это указывает на побои перед смертью», - заявила дочь погибшего Анна.

По ее словам, канадцам тоже отправили снимок тела, прибывшего в Россию. Иностранная семья узнала в нем своего родственника.

Семья Ильи сделала тест ДНК, результаты отправили в Канаду. Если они не совпадут, то труп россиянина увезут в Челябинск. Расходы на себя взяло консульство России в Кубе. Помимо этого, в РФ проведут экспертизу для установления причины смерти Ильи.

Что произошло? Ранее Анна рассказала 360.ru, что ей с Кубы отправили тело чужого человека вместо скончавшегося отца. Мужчина был на отдыхе, 22 марта вышел поменять деньги в обменнике и исчез. Его знакомая, с которой он отправился отдыхать, обратилась на ресепшен.

Выяснилось, что россиянин умер. По предварительным данным, после захода в воду у туриста произошел сердечный приступ, и он захлебнулся. На Кубе провели экспертизу для установления точных причин случившегося. Потом труп отправили в Россию, однако на родину прибыло чужое тело.