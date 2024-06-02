Природный пожар в Ростовской области охватил 117 гектаров

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Отмечается, что жаркая сухая погода осложняет тушение. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

На месте трудятся 277 специалистов, применяя 82 спецмашины. Ведомство опубликовало видео тушения.

Новый очаг природного пожара возник в Тарасовском районе. Загорелась лесная подстилка на площади 15 гектаров. Вертолет Ми-8 сбросил более 10 тонн воды. Однако через несколько часов площадь территории, охваченной огнем, выросла до 43,2 гектара и продолжила увеличиваться.

Лесной пожар вспыхивал в Тарасовском районе и вечером 31 мая - предположительно, из-за удара молнии. К тушению привлекли авиацию МЧС. Возгорание локализовали утром 1 июня на площади 169 гектаров, а полностью справиться с огнем удалось еще примерно через час.