02 июня 2024, 08:12

Природный пожар в Ростовской области охватил 117 гектаров

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Площадь очередного природного пожара в Ростовской области, случившегося вечером 1 июня, к утру следующего дня распространилась на 117 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что жаркая сухая погода осложняет тушение. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

На месте трудятся 277 специалистов, применяя 82 спецмашины. Ведомство опубликовало видео тушения.

Новый очаг природного пожара возник в Тарасовском районе. Загорелась лесная подстилка на площади 15 гектаров. Вертолет Ми-8 сбросил более 10 тонн воды. Однако через несколько часов площадь территории, охваченной огнем, выросла до 43,2 гектара и продолжила увеличиваться.

Лесной пожар вспыхивал в Тарасовском районе и вечером 31 мая - предположительно, из-за удара молнии. К тушению привлекли авиацию МЧС. Возгорание локализовали утром 1 июня на площади 169 гектаров, а полностью справиться с огнем удалось еще примерно через час.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ Видео Погода
02 июня 2024, 07:28
Появились фото с места ДТП с двумя погибшими подростками в Красноярском крае
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Полицейские разбираются в причинах ДТП в Красноярском крае, в результате которого погибли двое подростков и пострадали еще двое. Пресс-служба управления МВД по региону опубликовала кадры с места аварии.

«Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося», - информировали в ведомстве.

Авария произошла вечером 1 июня в селе Байкит. По данным правоохранителей, в салоне автомобиля ГАЗ-3110 было пятеро подростков, за руль сел 14-летний парень. Он ехал по улице Сибирской в сторону улицы Центральной, когда машина съехала в правый кювет и опрокинулась. Водитель и 13-летний пассажир скончались на месте, двое пассажиров 13-14 лет пострадали.

В СМИ распространилась информация о том, что парни угнали отцовский автомобиль, чтобы повеселиться.

Полицейские разбираются в причинах ДТП в Красноярском крае, в результате которого погибли двое подростков и пострадали еще двое.

Пресс-служба управления МВД по региону опубликовала кадры с места аварии.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ Видео Погода
02 июня 2024, 01:43
Огнеборцы потушили пожар в производственном здании во Владимирской области
РИА «Новости»
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Пожарные ликвидировали возгорание в производственном помещении в Камешковском районе Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сообщение о ЧП поступило в 16:30, произошло возгорание второго этажа и крыши цеха деревообрабатывающего предприятия в деревне Сергеиха на улице Карла Либкнехта, дом 70. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.

«Открытое горение ликвидировано в 20:06», - отметили в министерстве.

В Ростовской области накануне локализовали природный пожар. Огонь распространился на площадь до 169 гектаров. В тушении задействовали 200 пожарных и 70 единиц техники, а также вертолет Ми-8. С воздуха на оказавшуюся в зоне огня территорию сбросили более 30 тонн воды.

Пожары МЧС РФ Россия
02 июня 2024, 00:31
Самолет МЧС доставил пострадавших при пожаре в Грозном в Нижний Новгород
РИА «Новости»
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Пятерых пострадавших от пожара в Чечне перевезли на самолете Ил-76 МЧС России в Нижний Новгород. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, получивших в результате ЧП ожоги женщину и четверых детей доставили в город для прохождения дальнейшего лечения. Пожар случился 30 мая.

Также там отметили, что спецборт Ил-76 МЧС России оснащен современным оборудованием, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.

«Во время полета пациентов сопровождали врачи», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что авиацию МЧС привлекли к тушению природного пожара в Ростовской области. В операции для борьбы со стихийным бедствием задействовали Вертолетом Ми-8.

Пожары Дети Чечня МЧС РФ Врачи Женщины Самолеты
01 июня 2024, 23:24
Восемь птенцов застряли в тренажере во дворе дома в Москве
Freepik
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Восемь птенцов застряли в уличном тренажере около жилого дома в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в районе Восточное Дегунино рядом с домом 51, корпус 1. Птенцов придавило элементом тренажера. На место ЧП выслали спасателей.

Ранее пожарные в Перми спасли трех котят, оказавшихся внутри электрического щитка. Двоих из них отдали в добрые руки, а последнего, самого маленького - забрали к себе, в шестую пожарно-спасательную часть.

Происшествие случилось в одном из многоэтажных домов города. Жильцы обратились в МЧС из-за запаха гари от электрощитка. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили внутри трех котят. Их мать убило током. В итоге животных спасли.

Спасатели Животные Москва

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