01 июня 2024, 09:22

Природный пожар под Ростовом локализовали на 169 гектарах

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Природный пожар в Ростовской области удалось локализовать. К тому моменту площадь распространения огня достигла 169 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России.

В тушении участвовали 200 пожарных и 70 спецмашин. Вертолет Ми-8 МЧС сбросил на горевшую территорию более 30 тонн воды.

Уточняется, что угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.

Лесной пожар вспыхнул в Тарасовском районе еще вечером 31 мая. Предположительно, причиной стал удар молнии. Поначалу в тушении задействовали около 120 спасателей. Пришлось привлечь и авиацию МЧС. К утру огонь распространился на территорию в 63 гектара. На место направили аэромобильную группировку в составе 100 огнеборцев и 26 спецмашин. Прокуратура региона организовала проверку по факту ЧП.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ
01 июня 2024, 00:59
До семи человек выросло число пострадавших при ЧП в московском метро
Unsplash
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Семь человек пострадали в результате ЧП в московском метро. Об этом сообщил источник 360.ru.

Ранее сообщали о пяти пострадавших. При этом степень тяжести не уточняли.

Ранее замначальника московского метрополитена Юлия Темникова заявила , что в результате происшествия никто не получил повреждений. Всех пассажиров вывели со станции сотрудники учреждения, на месте ЧП работали МЧС и Росгвардия, отметила Темникова.

По данным 360.ru, из столичной подземки после ЧП на Сокольнической линии эвакуировали 171 взрослого и 12 детей.

Остановка поезда на Сокольнической линии метро произошла вечером 31 мая. Очевидцы рассказали о задымлении в вагоне.

Метро Москва ЧП на Сокольнической линии московского метро
01 июня 2024, 00:10
Авиацию МЧС привлекли к тушению пожара в лесничестве в Ростовской области
РИА «Новости»
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Авиацию МЧС России привлекли к тушению природного пожара в Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Вертолетом Ми-8 МЧС России уже выполнено четыре слива и сброшено 14 тонн воды. Пожар на 52 гектарах тушат 120 специалистов и 47 единиц техники», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил , что причиной пожара в лесничестве, предварительно, стал удар молнии. Прокуратура Ростовской области организовала проверку.

Днем 31 мая в Талдоме спасатели потушили торфяной пожар. Борьба с огнем длилась два дня, пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Местных жителей предупредили об опасности горения торфа.

Вертолеты Авиация Спасатели Пожары МЧС РФ Россия
31 мая 2024, 23:48
Более 180 человек эвакуировали из метро Москвы после ЧП
Телеканал «360»
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Из столичной подземки после остановки поезда эвакуировали 171 взрослого и 12 детей. Об этом сообщил источник 360.ru.

На станцию метро «Воробьевы горы», в районе которой остановился поезд, прибыл начальник Главного управления МЧС по городу Москве Юрий Жуковский.

«Обстановка спокойная», - сообщил источник.

Эту информацию подтверждают кадры, которые появились в распоряжении 360.ru.

До этого сообщалось, что у станции метро разворачивают пожарные рукава , а врачи готовят носилки. На площади перед вестибюлем - огромное количество спецслужб.

Остановка поезда на Сокольнической линии метро произошла вечером 31 мая. Очевидцы рассказали о задымлении в вагоне.

Спасатели Поезда Метро Метро Москвы Москва Сход поезда на Сокольнической линии метро Москвы
31 мая 2024, 23:29
«Все спокойно». Замначальника метро — о ситуации в московской подземке
Pxhere
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Пострадавших в результате ЧП в московском метро нет. Экстренные службы делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть движение поездов в привычный график. Об этом 360.ru заявила замначальника московского метрополитена Юлия Темникова.

Она сообщила, что только что вышла с пострадавшего объекта. Пути метро свободны, все спокойно, указала Темникова.

«Никаких очагов возгорания и уж тем более пожара, нет», - подчеркнула она.

По ее словам, причиной ЧП стала небольшая техническая неисправность подвижного состава.

«Все пассажиры были своевременно выведены со станции нашими сотрудниками. На участке работают МЧС и оперативные службы, Росгвардия», - добавила она.

Темникова отметила, что пострадавших в ходе ЧП удалось избежать. На данный момент ни одного пассажира на станции метро «Спортивная» нет. Сотрудники спасательного ведомства и метрополитена делают все возможное, чтобы как можно скорее войти в привычный график движения.

Пожары Метро Сход поезда на Сокольнической линии метро Москвы

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