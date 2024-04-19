Припортовая инфраструктура получила повреждения под Одессой
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
«Есть повреждения припортовой инфраструктуры», - написал он.
До случившегося появились сообщения, что в городе прогремело несколько взрывов.
По данным украинского канала, в Днепропетровске зафиксировали две серии взрывов. Тогда по всей Украине объявили воздушную тревогу. Под Одессой она действовала в 04:40.
Накануне мощный взрыв прогремел в Харькове. Перед этим жители области слышали сирены воздушной тревоги.
Взрывной волной также накрыло Ивано-Франковскую область Украины 18 апреля. Ранним утром жителей оповестили о воздушной тревоге. К 07:00 в области стало тише - оповещение выключили.