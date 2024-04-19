19 апреля 2024, 20:28

Припортовая инфраструктура получила повреждения под Одессой

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В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения припортовой инфраструктуры», - написал он.

До случившегося появились сообщения, что в городе прогремело несколько взрывов.

По данным украинского канала, в Днепропетровске зафиксировали две серии взрывов. Тогда по всей Украине объявили воздушную тревогу. Под Одессой она действовала в 04:40.

Накануне мощный взрыв прогремел в Харькове. Перед этим жители области слышали сирены воздушной тревоги.

Взрывной волной также накрыло Ивано-Франковскую область Украины 18 апреля. Ранним утром жителей оповестили о воздушной тревоге. К 07:00 в области стало тише - оповещение выключили.

Одесса Обрушения
19 апреля 2024, 20:27
Несовершеннолетние избили мужчину на северо-востоке Москвы
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Несовершеннолетние избили 35-летнего мужчину на северо-востоке Москвы. Их заключили под стражу, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, трое фигурантов вступили в конфликт с незнакомцем. На почве личной неприязни один из обвиняемых взял камень и ударил мужчину по голове, остальные участники потасовки стали его избивать.

Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. За его жизнь и здоровье борются врачи.

«Обвиняемым в нападении на мужчину на северо-востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в СК.

Ранее в Москве отправили под арест мужчину, подозреваемого в нападении на прохожую возле остановки общественного транспорта. Его обвинили по статье «Хулиганство».

Мужчины Аресты Москва
19 апреля 2024, 20:12
«Все дотла». Горящий балкон в многоэтажке на Борисовских Прудах сняли на видео
Телеканал «360»
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Пожар вспыхнул на балконе одной из квартир 17-этажного дома на Борисовских Прудах в Москве. Подробности «360» сообщил источник.

Возгорание началось на балконе двухкомнатной квартиры, расположенной на 14 этаже. Из здания пришлось эвакуировать минимум двух человек. Обошлось без пострадавших.

Однако у пожарных возникли сложности: они не могли поставить автоматическую лестницу и добраться до очага возгорания из-за плотно припаркованных машин. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

«Там все дотла», - прокомментировал автор ролика.

Предварительно, вспыхнули вещи, огонь охватил площадь в три квадратных метра, но причины возгорания пока неизвестны.

В этот же день пожар произошел в московском спорткомплексе на Пятницком шоссе. Вспыхнул утеплитель. Людей из здания оперативно эвакуировали.

Пожары Видео Машины Москва Квартиры
19 апреля 2024, 19:23
Спорткомплекс вспыхнул на Пятницком шоссе в Москве
Pxhere
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Крупный спортивный комплекс загорелся вечером 19 апреля на Пятницком шоссе в Москве. Подробности сообщил источник «360».

Возгорание произошло на третьем этаже здания. По предварительным данным, вспыхнул утеплитель.

Людей из комплекса эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала. По данным источника, пожар уже локализовали. Причины возгорания уточняются.

Ранее в Москве загорелась больница имени Ерамишанцева. На ликвидацию возгорания выехали более 20 расчетов. Из здания эвакуировали больных и медперсонал.

Пожары Москва
19 апреля 2024, 18:56
Командир Ту-22М3 принудительно катапультировал троих членов экипажа — СМИ
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Командир самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, принудительно катапультировал троих членов экипажа, когда стало ясно, что воздушное судно потерпит крушение. Об этом написал Telegram-канал Mash.

По его данным, предварительная причина происшествия - потеря тяги двигателя после подрыва гидросистемы и пожара. Отмечается, что командир решил остаться в кабине и героически до последнего уводил самолет от жилых домов, а своего помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора заставил спасаться.

Самолет, возвращавшийся после выполнения боевой задачи, рухнул в поле ранним утром 19 апреля. По предварительным данным Минобороны, причиной стала техническая неисправность.

Одного из членов экипажа нашли мертвым , еще одного все еще ищут. Двое выжили, их доставили в медучреждения. По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова , угрозы для их жизни нет, скоро пациентов переведут в военный госпиталь за пределами региона.

Авиакатастрофы Самолеты

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