Припортовая инфраструктура получила повреждения под Одессой

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«Есть повреждения припортовой инфраструктуры», - написал он.

До случившегося появились сообщения, что в городе прогремело несколько взрывов.

По данным украинского канала, в Днепропетровске зафиксировали две серии взрывов. Тогда по всей Украине объявили воздушную тревогу. Под Одессой она действовала в 04:40.

Накануне мощный взрыв прогремел в Харькове. Перед этим жители области слышали сирены воздушной тревоги.

Взрывной волной также накрыло Ивано-Франковскую область Украины 18 апреля. Ранним утром жителей оповестили о воздушной тревоге. К 07:00 в области стало тише - оповещение выключили.