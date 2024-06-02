«Приплавился к щитку». В Кузбассе школьник обгорел, забравшись на трансформаторную будку
Кузбасский школьник забрался на трансформаторную будку в поселке Тисуль. В результате мальчик попал больницу с ожогами, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Трансформаторная будка находилась на рынке. По информации сайта Prokuzbass.ru , спасатели оперативно сняли мальчика с будки. На опубликованных кадрах видно, как мужчина тушит головным убором загоревшуюся одежду мальчика.
«Восьмилетний мальчик приплавился к щитку и загорелся в поселке городского типа Тисуль», - указали в издании.
СК по региону организовал доследственную проверку по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
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