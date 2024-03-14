Принуждавшего девочек отправлять интимные фото иностранца осудили на Алтае

Иностранца признали виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, которые не достигли 14 лет, а также об изготовлении порнографии. По данным следствия, фигурант приехал в Москву на работу. В период с 2019 по 2021 годы он общался с девочками в Интернете.

Иностранец представлялся им ровесником, входил в доверие, а затем заставлял обмениваться интимными фото. От его действий пострадали 20 несовершеннолетних из разных регионов России.

В начале февраля в Ленобласти задержали учительницу, которая обменивалась интимными снимками со своим учеником.