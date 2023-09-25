Прилетевшего в Сочи бойца СВО забрали в больницу с самолета

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Представители перевозчика заявили, что у пассажира произошло резкое ухудшение самочувствия и начались судороги. При этом сознания он не терял и отвечал на вопросы бортпроводников. В ручной клади пассажира находились разрешенные к провозу лекарственные препараты.

«Со слов его сопровождающих, мужчина страдает от последствий контузии», - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что пассажиру предоставили кислородное оборудование для облегчения его состояния и горячие напитки. В организации особо подчеркнули, что необходимости для вынужденной посадки самолета не было.

По словам одной из пассажирок, для оказания помощи экипаж работал слаженно. Пилот посадил самолет на 15 минут раньше времени и очень аккуратно. Человека, которому стало плохо, передали в руки врачей, которые прибыли прямо к трапу.

Ранее летевший в Омск самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в пшеничном поле Новосибирской области. Причиной стал сбой в работе гидравлической системы. Узнав о неполадке, командир экипажа принял решение долететь до Новосибирска, но борту не хватило топлива.

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