«Приклеили мою личную информацию». Жительница Химок пожаловалась на угрозы от коллекторов

«Ночью 29-го [октября], где-то с четырех до пяти утра, они порезали дверь, забрызгали баллончиком, сломали все почтовые ящики и приклеили мою личную информацию сбоку двери с паспортными данными, фотографией и другими», - поделилась она.

Звонки прекратились лишь после того, как жительница Химок обратилась за помощью в полицию. Факт обращения подтвердил 360.ru источник в правоохранительных органах.

Надежда рассказала, что у нее три задолженности по суду, ее счета заблокированы. Женщина допустила, что ее признают неплатежеспособной, поскольку на иждивении у нее двое детей.

По данным местного паблика «Типичные Химки» , женщина взяла кредит под 292% годовых.

В октябре депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что закредитованность россиян достигла рекордных уровней.