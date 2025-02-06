Приговоренный к четырем годам колонии мужчина спокойно ушел из зала суда в Подмосковье

Следствие по данному преступлению велось с прошлого года. Мужчина избил знакомого, притом побои наносил с применением оружия.

После оперативных действий в 2024 году его отпустили. Злоумышленника обязали являться в суд на заседания, он не пропустил ни одного.

Но в среду, 5 февраля, судья наконец вынес ему приговор - четыре года колонии. Вероятно, подсудимый этого не ожидал. Мужчина оделся, предупредил секретаря суда, что отлучится, а затем просто покинул здание и скрылся в неизвестном направлении.

Конвоя в тот момент на месте не было - сотрудников правоохранительных органов не предупредили, что после приговора злоумышленника потребуется взять под стражу. Подмосковная полиция объявила мужчину в розыск. Власти также инициировали проверку конвоиров.

Фигуранты уголовных дел в России сбегали из судов и ранее. В октябре 2024 года обвиняемый также покинул здание суда в Казани после вынесения приговора.