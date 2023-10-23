Приготовление плова обернулось мощным взрывом в одной из квартир в Москве
В одной из квартир пятиэтажки на 3-й Парковой улице в момент приготовления плова крышка казана выбила окно и напугала соседей. Приехавшие экстренные службы не обнаружили причин для беспокойства, передал Telegram-канал Shot.
По информации издания, мощный взрыв прогремел вчера около 21:00 в квартире пятиэтажки в Северном Измайлове. Это произошло во время приготовления плова в афганском казане. Повара не прикрепили плотно крышку посуды, и она вылетела в окно.
Громкий хлопок напугал соседей, и они вызвали экстренные службы. Однако приехавшие спасатели не обнаружили причин для беспокойства. В результате произошедшего никто не пострадал. Поваров задержала полиция.
Ранее легковой автомобиль взорвался во дворе многоэтажки на Профсоюзной улице в Москве. Пламя перекинулось на стоящую рядом машину.