Приезжий попытался раздеть 17-летнюю девушку в лифте в Подмосковье

Иностранный гражданин зашел вместе с 17-летней девушкой в лифт жилого дома в Домодедове. После этого мужчина начал приставать к несовершеннолетней и попытался ее раздеть.

Потерпевшая оказала сопротивление и выбежала из лифта. Следователи устанавливают личность мужчины, в отношении разыскиваемого возбудили уголовное дело.

Ранее неизвестный совершил развратные действия по отношению к двум детям в Москве. Преступник приставал к несовершеннолетним днем на детской площадке на улице Богданова. Заявление об этом поступило в полицию от москвички. По ее словам, развратным действиям подверглись два ребенка 2014 года рождения. Подробности случившегося не уточнялись.