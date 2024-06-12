12 июня 2024, 12:04

Приезжий попытался раздеть 17-летнюю девушку в лифте в Подмосковье

Unsplash
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с развратными действиями иностранца, который приставал к несовершеннолетней в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Московской области.

Иностранный гражданин зашел вместе с 17-летней девушкой в лифт жилого дома в Домодедове. После этого мужчина начал приставать к несовершеннолетней и попытался ее раздеть.

Потерпевшая оказала сопротивление и выбежала из лифта. Следователи устанавливают личность мужчины, в отношении разыскиваемого возбудили уголовное дело.

Ранее неизвестный совершил развратные действия по отношению к двум детям в Москве. Преступник приставал к несовершеннолетним днем на детской площадке на улице Богданова. Заявление об этом поступило в полицию от москвички. По ее словам, развратным действиям подверглись два ребенка 2014 года рождения. Подробности случившегося не уточнялись.

Уголовное дело Преступления Город Домодедово Следственный комитет России
12 июня 2024, 09:37
Административное здание загорелось на Сретенском бульваре в Москве
Пресс-служба МЧС
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Административное здание загорелось в Москве на Сретенском бульваре. Спасателям уже удалось потушить пожар, сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился на 80 квадратных метров. С ним боролись 66 специалистов, используя 23 спецмашины. Данных о пострадавших не поступало.

Локализовать пожар удалось примерно к 08:30, полностью ликвидировать - меньше чем через полчаса после этого.

В ночь на 12 июня стало известно также о возгорании на территории завода в 1-м Боткинском проезде в Москве. Подробностей не было.

Вечером во дворе жилого дома в микрорайоне Северное Чертаново загорелись три легковых автомобиля : Toyota, Mazda и Ford. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место, и огонь потушили. Происшествие обошлось без пострадавших. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места пожара.

Пожары МЧС РФ Москва
12 июня 2024, 07:31
Спасатели помогли туристке в КЧР, сломавшей ногу на высоте почти три километра
Пресс-служба МЧС
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В Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали 59-летнюю туристку, которая сломала ногу на высоте 2880 метров по пути на перевал Сова. Спасательная операция заняла более суток, сообщила пресс-служба МЧС России.

Семейная пара отправилась на перевал в составе незарегистрированной туристической группы. Спасателям пришлось преодолеть 28 километров до пострадавшей. В операции, проходившей в сложном горном рельефе, задействовали 20 человек. В итоге женщину транспортировали и передали врачам.

Летом 2023 года группа из восьми туристов потерялась в горах Карачаево-Черкесии. Путешественники приехали из Краснодарского края. На поиски отправились спасатели. Ситуацию осложняло то, что поисковые работы шли вечером, к тому же погодные условия ухудшились. Тем не менее через некоторое время всю группу нашли, в ней никто не пострадал.

Спасатели Туризм МЧС РФ Врачи
12 июня 2024, 04:36
Семилетний ребенок поджег машину с младшим братом в Приамурье
РИА «Новости»
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В Серышевском районе Амурской области произошло ЧП — семилетний ребенок поджег машину, в которой находился его младший брат. Мать детей привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Серышевском районе Амурской области произошло ЧП - семилетний ребенок поджег машину, в которой находился его младший брат. Мать детей привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Старший ребенок нашел бутылку с бензином и облил им заброшенную машину, в которой находился его шестилетний брат. Мальчик поджег кабину, загорелась одежда младшего ребенка, на которую попала горючая жидкость. Ребенка доставили в местную больницу с 10-11% ожогов тела.

Жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, сообщили в ведомстве, он проходит лечение в стационаре. В отношении матери составили административный протокол, и он уже не первый. Женщина стоит на учете в ПДН и ранее неоднократно привлекалась к ответственности.

Семья из Самары получила химический ожог после употребления питьевой воды. Все бутылки имели маркировку «Честный знак».

Дети Больницы Семья Женщины Машины Полиция
12 июня 2024, 01:17
Пять человек пострадали при столкновении двух элитных иномарок в Москве
Unsplash
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Две элитные иномарки Porsche Cayenne и Lexus столкнулись на Теплом Стане на юго-западе Москвы. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщил источник 360.ru.

На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи, сотрудники ДПС и Центроспаса. Источник сообщил, что пятерых пострадавших госпитализировали. Их доставили в больницу Коммунарки и еще два медучреждения Москвы.

На Волгоградском проспекте в Москве ранее произошла авария с участием грузового автомобиля и двух легковушек. Одна из машин наехала на приоткрытый канализационный люк, из-под грузовика разлилось топливо. Одну полосу движения перекрыли.

Больницы Скорая помощь ДТП Иномарки Машины Москва

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