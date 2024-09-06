Приезжие из Саудовской Аравии бросили хищных птиц в Шереметьеве

Она рассказала, что мужчины прибыли с птицами транзитным рейсом из Катара, заявив, что ввозят их для участия в Международном форуме «День сокола». При этом у них не оказалось необходимых документов. Они вышли в город, якобы чтобы оформить бумаги, но так и не вернулись.

Кречеты четыре дня жили в зоне таможенного контроля, после чего их передали представителям авиакомпании, чтобы отправить обратно на родину.

Эти птицы входят в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Чтобы провезти их через границу, обязательны письменное декларирование и разрешительные документы.

Ранее Министерство экологии Подмосковья попросило сообщать о замеченных краснокнижных серых журавлях.