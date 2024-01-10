10 января 2024, 13:23

Приезжего заподозрили в краже инструментов для ремонта лифтов в Москве

РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали 30-летнего приезжего по подозрению в краже. Предположительно, он вместе с сообщником похитил из бытовки инструменты для ремонта лифтов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Сотрудник компании по установке лифтового оборудования рассказал полицейским, что неизвестные взломали строительную бытовку и украли инструменты, цена которых превысила 350 тысяч рублей.

Прибывшие на место правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что преступников было двое. Одного из подозреваемых удалось найти и задержать в Подмосковье.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого отправили на время следствия в изолятор. Мужчине грозит до шести лет заключения. Его подельника объявили в розыск.

Ранее полицейские задержали двух мужчин по подозрению в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей.

Задержания Кражи Полиция Москва
10 января 2024, 13:14
Скелет пенсионерки год пролежал под дверью квартиры в центре Москвы
РИА «Новости»
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В одной из квартир на Новой Басманной улице в Москве обнаружили скелетированные останки 83-летней женщины. Смерть пенсионерки, по предварительным данным, наступила примерно год назад. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Соседи вызвали полицию после произошедшего в доме потопа, обеспокоившись судьбой пожилой женщины. Когда сотрудники полиции смогли войти в закрытую квартиру на шестом этаже дома, они обнаружили тело, которое, судя по всему, находилось там уже длительное время.

«По предварительным данным, труп пролежал в комнате около года и уже частично скелетировался», - пояснил источник.

Пока точные обстоятельства смерти пенсионерки не установлены. Информации о признаках насильственной смерти или повреждениях на теле женщины не поступало. Останки отправили в морг.

Несколько дней назад в другой квартире в центре Москвы нашли тело внука Никиты Хрущева. Ему было 69 лет.

Пенсионеры Москва
10 января 2024, 11:29
Мост через реку Полива обрушился под тяжестью лесовоза в Иркутской области
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В Иркутской области обрушился мост через реку Полива. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Мост обрушился в Усть-Илимском районе на границе с Красноярским краем, ведущий в сторону населенного пункта Чемдальск. Как уточнил глава региона, технологическая дорога и сам мост не предназначены для проезда гражданского транспорта.

«Конструкция упала под тяжестью лесовоза, который принадлежит частной компании. Водитель жив и не пострадал», - подчеркнул Кобзев.

Прицеп получил повреждения. Сейчас там сделали объезд, чтобы дорожное сообщение не прерывалось. По данным губернатора, летом 2019 года мост обследовала специализированна организация, которая признала переправу годной к эксплуатации.

В ноябре в деревне Кутьино в Подольске обрушился мост через реку Пахра. В ходе ЧП пострадала женщина. Она была за рулем автомобиля и заехала на переправу в момент обрушения. После этого подмосковные следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц.

Иркутская область Дороги Красноярский край
10 января 2024, 11:04
Летевший в Горно-Алтайск самолет вынужденно сел с выпущенными закрылками в Барнауле
Пресс-служба Следственного комитета
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По техническим причинам в Алтайском крае самолет совершил вынужденную посадку. Он летел из Москвы в Горно-Алтайск, но приземлился в Барнауле. Началась доследственная проверка, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте в своем Telegram-канале.

Самолет вылетел из Шереметьево 10 января. На пути в Горно-Алтайск экипаж запросил посадку в международном аэропорту Барнаул. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.

«Воздушное судно по техническим причинам совершило посадку <…> с выпущенными закрылками. <…> Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщила пресс-служба ведомства.

В аэропорт выехала следственно-оперативная группа. Началась доследственная проверка по части первой статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».

Судя по информации онлайн-табло аэропорта Горно-Алтайска в Барнауле приземлился самолет рейсом SU 1524 компании «Аэрофлот». Посадку в пункте назначения планировали в 08:35 (04:35 по московскому времени).

В Норильске самолет с 169 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Boeing 737-800 отбуксировали к месту стоянки.

Авиация Самолеты
10 января 2024, 11:00
Прохожий нашел полуголую школьницу в сугробе в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге мужчина обнаружил в сугробе полураздетую школьницу. Об этом сообщил местный сайт 78.ru.

Прохожий увидел девятиклассницу в сугробе на Софийской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Она лежала в снегу без верхней одежды. Мужчина сразу вызвал на место бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи доставила школьницу в больницу.

Ее определили в реанимацию детской городской больницы. После проведенных анализов медики установили у 16-летней девочки передозировку наркотическими веществами. Информацию о ЧП передали правоохранителям.

По данным сайта, школьницу воспитывает мать. С отцом дочери женщина в разводе. Девочку нашли рядом с домом.

В Свердловской области перед новогодними праздниками в сугробе нашли двухлетнюю девочку. Врачам удалось спасти ребенка, который пережил две клинические смерти. Известно, что девочка вышла из дома без верхней одежды и провалилась в сугроб , в котором провела на морозе несколько часов.

Санкт-Петербург Дети Больницы

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