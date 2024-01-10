Приезжего заподозрили в краже инструментов для ремонта лифтов в Москве

Сотрудник компании по установке лифтового оборудования рассказал полицейским, что неизвестные взломали строительную бытовку и украли инструменты, цена которых превысила 350 тысяч рублей.

Прибывшие на место правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что преступников было двое. Одного из подозреваемых удалось найти и задержать в Подмосковье.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого отправили на время следствия в изолятор. Мужчине грозит до шести лет заключения. Его подельника объявили в розыск.

Ранее полицейские задержали двух мужчин по подозрению в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей.