Прием и отправку самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска приостановили

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По предварительным данным, над территорией республики засекли украинский беспилотник. Официальных сведений пока не поступало.

Ограничения, введенные в аэропортах, связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов - это главный приоритет. Аэропорт Казани перестал принимать и отправлять самолеты в 05:57, Нижнекамска - в 06:24.

Утром в Казани зазвучали сирены воздушной тревоги, написал Telegram-канал Shot. По его данным, над республикой засекли украинский беспилотник. Официальных сведений не поступало.

Ночью беспилотный летательный аппарат ВСУ уничтожили на подлете к Воронежу.

В Краснодарском крае перехватили и ликвидировали 29 дронов и пять противокорабельных ракет «Нептун». По одному беспилотнику за ночь сбили в Тамбовской и Белгородской областях.