08 января 2024, 09:25

Приехавшие на пожар спасатели всю ночь разбирали захламленную квартиру в Москве

Телеканал «360»
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Спасатели, приехавшие тушить пожар на Красностуденческом проезде в Москве, всю ночь разбирали захламленную квартиру. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, пожарные прибыли на место накануне около 21:00. Как выяснилось, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель, людей дома не было. В трех квартирах произвели вскрытие межэтажных перекрытий и межкомнатных перегородок. Вскрыв квартиру, расположенную над горящей, спасатели обнаружили, что она завалена мусором до потолка. Разбирать эти завалы пришлось до самого утра.

Из двух подъездов пятиэтажки эвакуировали 19 человек. Жильцов расположили в пункте временного размещения на 100 человек. Одного человека спасли с помощью противогаза-самоспасателя «Феникс».

Локализовать пожар удалось только примерно к 03:00, на его полную ликвидацию ушло еще около часа.

Ранее стало известно о крупном ночном пожаре в Санкт-Петербурге. Горел ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой в Невском районе. Огонь потушили.

Спасатели Пожары
08 января 2024, 08:44
Пожарные спасли провалившуюся под лед лошадь в Забайкалье
Пресс-служба МЧС
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Пожарные Забайкалья спасли провалившуюся под лед лошадь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Животное вышло на замерзшую реку недалеко от города Шилка, но поверхность не выдержала, и лошадь оказалась в воде. О произошедшем спасателям сообщили очевидцы.

«Огнеборцы МЧС России из пожарно-спасательной части № 41 вызволили бедное животное из ледяной воды и передали хозяину», - передали в ведомстве.

Ранее спасатели вытащили козу из двенадцатиметрового колодца в Ростовской области. Одному из сотрудников МЧС пришлось спуститься за животным при помощи троса, а затем поднять на поверхность. Вся операция по вызволению парнокопытного заняла у пожарных более часа.

Спасатели МЧС РФ Россия Животные
08 января 2024, 07:26
Горевший в Санкт-Петербурге ангар потушили
Пресс-служба МЧС
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Спасатели потушили крупный пожар, загоревшийся в Невском районе Санкт-Петербурга ночью. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы полностью ликвидировали пожар», - отмечается в сообщении.

Никто не пострадал.

Данные о пожаре на Дальневосточном проспекте, 79, поступили в МЧС в 0:00. Загорелись пять из восьми секций в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров с полиэтиленом и картонной упаковкой. Вначале отмечалось, что огонь распространился на две тысячи квадратных метров. Затем, около 01:00, стало известно , что площадь распространения пожара - четыре тысячи «квадратов». Пришлось наращивать силы и средства для тушения.

Пожар удалось локализовать около 02:00. На месте работали 55 спасателей и 14 спецмашин. В 06:32 возгорание полностью ликвидировали.

Ночью в МЧС сообщили, что пожарные спасли человека из горящей пятиэтажки на севере Москвы. Еще 11 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
08 января 2024, 03:45
Два ТЦ в Петербурге приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом
Unsplash
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Торгово-развлекательные комплексы «Балкания NOVA» и «Международный» в Санкт-Петербурге приостановили работу, сообщило издание 78.ru. Причиной стали сбои в энергоснабжении и работе отопления.

ТЦ «Международный» прекратил прием посетителей из-за аварии на инженерных сетях. В пресс-службе центра подчеркнули, что в торговом центре возникли проблемы с обеспечением отопления, однако свет и электричество в здании сохранились.

ТРК «Балкания NOVA» возобновил работу вскоре после краткосрочного закрытия. Представители находящегося в здании кинотеатра «Мираж Синема» отметили, что в комплексе наблюдались перебои энергоснабжения, но неполадки удалось быстро устранить.

Аномальные холода привели к повышенной нагрузке на системы тепло- и энергоснабжения в нескольких регионах России, результатом чего стали поломки. В Московской области в ситуацию вмешалась прокуратура : сотрудники проводят проверку на местах коммунальных аварий, ведут прием пострадавших от коммунальных аварий жителей и контролируют работы по восстановлению снабжения.

Санкт-Петербург Электричество Отопление Торговля
08 января 2024, 03:43
Медицинский самолет разбился в Колумбии
РИА «Новости»
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Медицинский самолет потерпел крушение на севере Колумбии, один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщило издание El Tiempo.

Самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента, разбился в Вальедупаре.

«При столкновении самолет загорелся, в результате чего погиб врач, который не успел эвакуироваться», - уточнило издание.

На момент крушения на борту было шесть человек. Прибывшие на место пожарные обнаружили несколько пострадавших, которых уже доставили в больницу.

Ранее частный самолет разбился на Карибах , погибли четыре человека. Позже выяснилось, что жертвами авиакатастрофы стали актер Кристиан Оливер с дочерьми 10 и 12 лет, а также пилот.

В конце прошлого года американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить самолеты Boeing 737 MAX на наличие незакрепленного болта. После авиакатастроф в 2018–2019 годах в Индонезии и Эфиопии самолеты компании на два года запретили к полетам по всему миру, в том числе в России. Во время крушений погибли 346 человек.

Авиация Самолеты Авиакомпании

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