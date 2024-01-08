Приехавшие на пожар спасатели всю ночь разбирали захламленную квартиру в Москве

По его данным, пожарные прибыли на место накануне около 21:00. Как выяснилось, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель, людей дома не было. В трех квартирах произвели вскрытие межэтажных перекрытий и межкомнатных перегородок. Вскрыв квартиру, расположенную над горящей, спасатели обнаружили, что она завалена мусором до потолка. Разбирать эти завалы пришлось до самого утра.

Из двух подъездов пятиэтажки эвакуировали 19 человек. Жильцов расположили в пункте временного размещения на 100 человек. Одного человека спасли с помощью противогаза-самоспасателя «Феникс».

Локализовать пожар удалось только примерно к 03:00, на его полную ликвидацию ушло еще около часа.

Ранее стало известно о крупном ночном пожаре в Санкт-Петербурге. Горел ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой в Невском районе. Огонь потушили.