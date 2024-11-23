23 ноября 2024, 01:48

Приехавшего на лечение в Екатеринбург парня нашли мертвым в лесу

Freepik
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Уроженец Удмуртии уехал на лечение в Екатеринбург 5 сентября, через несколько дней перестал выходить на связь. Его тело нашли в лесу, сообщили в группе в поисково-спасательного отряда «ПСО Воткинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден. Погиб», - уточнили в отряде.

Молодой человек уехал из дома в городе Воткинск на личном автомобиле Lada Priora белого цвета. С 13 ноября Караваев пропал, перестав выходить на связь с родными. Как сообщили поисковики, мужчина нуждался в медицинской помощи. О его смерти стало известно 22 ноября.

Брошенный автомобиль Караваева нашли несколько дней назад на ЕКАД, уточнило издание E1.ru. По словам очевидцев, машину успели вскрыть и начали растаскивать на запчасти, а затем вообще угнали. Они связались в соцсетях с друзьями парня, те приехали и стали обыскивать лес. Тело Караваева нашли недалеко от машины.

Ранее на Урале скончался 16-летний подросток , выпивший на вечеринке пол-литра абсента.

Урал Смертность Удмуртия Дороги Мужчины Екатеринбург Машины
23 ноября 2024, 02:03
Российские врачи спасли подростка, засунувшего в уретру 46 магнитов
Freepik
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Во Владимире врачи Детской областной клинической больницы спасли 16-летнего подростка, засунувшего в уретру цепочку магнитных шариков. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Подросток поступил в больницу в экстренном порядке, жаловался на боли внизу живота. Его направили на рентген, показавший скопление магнитов в мочевом пузыре. По словам пациента, он засунул магниты в уретру около двух лет назад, а потом забыл про них.

«В отделении после подтверждения диагноза нашими врачами проведена цистотомия, инородные тела (46 магнитных шариков) удалены из мочевого пузыря», - уточнили в медучреждении.

В ОДКБ не стали пояснять, зачем парень затолкал инородные предметы в уретру.

В начале года в Новороссийске 14-летний подросток также попал в больницу с жалобами на боли. Врачи прооперировали юного экспериментатора, удалив из мочевого пузыря ребенка 40 магнитных шариков.

Дети Врачи Россия
22 ноября 2024, 23:42
«Он просто никакой». Мигранты напали на заступившегося за женщину хоккеиста в Одинцове
РИА «Новости»
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В Одинцовском городском округе хоккеист заступился за женщину, которая сделала замечание шумным приезжим. Он получил удар ножом и попал в больницу. Полиция задержала одного человека, но жена потерпевшего Анастасия Мещерякова сообщила 360.ru о двух агрессорах.

Конфликт, по ее словам, произошел в поселке Барвиха. Местная жительница сделала замечание соседу-мигранту, который сильно шумел, но получила в ответ оскорбления. Муж собеседницы 360.ru услышал это и тоже сделала замечание, тогда гнев обратился в его сторону.

«Изначально, насколько мне известно, был один человек. Далее уже выбежал второй, произошли эти действия, с ножевым ранением. Именно ножевое ранение нанес второй», - сказала жена потерпевшего.

Картину преступления удалось восстановить по показаниям свидетелей, так как сам хоккеист перенес операцию и находится в реанимации. Жена сообщила, что он испытывает боль и постепенно приходит в себя, врачи дадут более подробные подробности завтра.

«Я к мужу заходила. Особо не удалось поговорить, так как он просто никакой. Ждем. Как говорится, накажут всех виновных, я очень на это надеюсь», - сказала она.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части второй статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и задержали 22-летнего иностранца.

Пресс-служба Прокуратура Московской области сообщила, что он признал вину. Суд заключил мужчину под стражу до 22 января 2025 года.

Одинцово Драки Уголовное дело Мигранты Москва
22 ноября 2024, 12:58
«Он в реанимации». В Барвихе приезжие ударили ножом хоккеиста, заступившегося за девушку
РИА «Новости»
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Приезжие из Азербайджана ударили ножом жителя поселка Барвиха Дениса М., заступившегося за девушку. О состоянии пострадавшего сообщил 360.ru его брат Евгений.

«Знаю, что прооперировали. <…> Он в реанимации», - рассказал он.

Местные паблики сообщили, что приезжие шумели, соседка сделала им замечание. В ответ ее начали оскорблять. После этого в конфликт вмешался Денис, но получил проникающее ранение. Напавших задержали.

Также они сообщили, что Денис занимается хоккеем.

Пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила, что полицейские проводят проверку и позже примут необходимое процессуальное решение.

Ранее мигранты толпой избили жительницу Красногорска , которая сделала им замечание из-за незаконной продажи алкоголя. Она заявила, что с нее также сорвали золотую цепочку.

Одинцово Мигранты Россия Азербайджан
22 ноября 2024, 10:36
После гибели девушки в промышленном парке в Подольске возбудили дело
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Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели девушки из-за падения беседки-курилки в Подольске. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.

ЧП произошло во время шторма вечером 21 ноября на территории промышленного парка Гривно.

Из-за сильного порыва ветра на 22-летнюю девушку рухнула тяжелая металлическая конструкция, придавив ее. Пострадавшая умерла на месте случившегося.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - подчеркнули в пресс-службе.

Погибшей было 22 года. Следователи уже осмотрели место трагедии, в рамках дела проведут медицинскую судебную экспертизу.

СК РФ

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