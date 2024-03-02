02 марта 2024, 08:14

Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать беспилотник

Читайте нас в: Google Новости

Утром 2 марта на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщила «Фонтанка».

ЧП случилось в районе дома № 161. По предварительным данным, причиной взрыва стал беспилотник. Официального подтверждения этой информации пока что не поступало.

В результате взрыва никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации телеканала «78» , с места взрыва эвакуировали порядка 100 человек. Очевидцы сообщили, что заметили в небе дрон.

Днем ранее, 1 марта, система противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в селе Доброе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что в результате ЧП разрушений и пострадавших не было.

Кроме того, в пятницу три беспилотника перехватили над промышленной зоной Дзержинска в Нижегородской области.

Санкт-Петербург Беспилотники Взрывы
02 марта 2024, 05:02
Гостиницу в Сызрани проверят после отказа заселить бойца СВО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура Самарской области проверит сообщения о нарушении прав бойца специальной военной операции в одной из гостиниц Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В региональной прокуратуре уточнили, что в интернете появилась информация об отказе в заселении участнику СВО. Согласно сообщениям, администратор гостиницы «Гараж» не стала заселять военнослужащего без паспорта, хотя он предоставил военный билет и ксерокопию паспорта.

«Прокуратура Сызранского района Самарской области организовала проверку исполнения гостиницей требований законодательства, регулирующего порядок предоставления и оказания населению услуг надлежащего качества», - сообщили в ведомстве.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав участника спецоперации авиакомпанией «Победа». Раненого бойца высадили из самолета, обвинив в курении на борту. При этом сам мужчина отрицал нарушение правил авиаперевозок. Датчики дыма не сработали и окурков тоже нигде не нашли.

Уголовное дело Паспорта Прокуратура РФ Отели Военные Самолеты Россия
02 марта 2024, 04:07
Москвич попытался взять в кредит два миллиона рублей по чужому паспорту
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В центре Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался оформить кредит на два миллиона рублей по чужому паспорту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В одном из банков на улице Бахрушина сработала тревожная кнопка. На место прибыл экипаж Росгрвардии. Сотрудники банка объяснили росгвардейцам, что посетитель пытается оформить кредит по чужим документам.

«Москвич был задержан. Свою вину он отрицать не стал. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель был передан сотрудникам полиции», - сообщили в Росгвардии.

Ранее стало известно, что петербуржец собирал деньги с пассажиров, выдавая себя за контролера в общественном транспорте. Он проверял оплату проезда у пассажиров автобусов, используя форменную одежду и валидатор. Мошенник «оштрафовал» безбилетницу на четыре с половиной тысячи рублей и скрылся. Против него возбудили уголовное дело.

Банки Паспорта Мошенничество Росгвардия Кредиты
02 марта 2024, 03:25
Двух женщин спасли в горах Крыма
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
В Крымских горах спасатели оказали помощь двум туристкам, которые не могли самостоятельно спуститься с труднодоступного участка на хребте горы Чалки. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Информация о женщинах, попавших беду в горах в районе Судака, поступила вечером в пятницу, 1 марта. В район происшествия направили поисково-спасательный отряд из трех человек.

«Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались», - сообщили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что даже небольшим группам туристов необходимо регистрироваться при походе в горы. Спасатели помогут подготовиться к путешествию и расскажут о сложностях маршрута.

Во вторник, 27 февраля, крымские спасатели также помогли группе туристов , которая не могла спуститься с горы в Бахчисарайском районе полуострова.

Спасатели Путешествия Крым Женщины
02 марта 2024, 00:35
Петербурженка на Lexus устроила массовое ДТП
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Петербурженка за рулем Lexus протаранила несколько автомобилей на Индустриальном проспекте. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, около 19:27 по московскому времени в пятницу, 1 марта, в полицию Красногвардейского района обратился прохожий, который стал очевидцем ДТП. По его словам, женщина на черном Lexus разбила около четырех автомобилей и уехала.

«Информация о скрывшейся женщине-водителе не подтвердилась. На месте происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили 41-летнюю владелицу Lexus», - указали в сообщении.

Выяснилось, что петербурженка не справилась с управлением. В отношении нее возбудили административное дело.

Смертельное ДТП с участием Audi Q7 п роизошло накануне в Ленобласти. Пьяный мужчина столкнулся с Chevrolet Lanos, от удара погиб пассажир второй иномарки.

Санкт-Петербург ДТП Женщины Полиция

Новости по теме