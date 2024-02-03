03 февраля 2024, 08:07

Причиной пожара на НПЗ в Волгограде стало падение сбитого беспилотника

РИА «Новости»
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Причиной возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгограде стала падение беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова привела пресс-служба администрации региона.

Бочаров отметил, что средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника районе Заканалья и Калачевском районе.

«В результате падения сбитого БПЛА началось возгорание на Волгоградском НПЗ. К работе оперативно приступили пожарно-спасательные силы, распространение огня локализовали, открытое горение ликвидировали. Жертв нет», - сообщил он.

Утром в субботу главк МЧС по Волгоградской области сообщил о пожаре на НПЗ в Волгограде. Огонь охватил разлив нефтепродуктов на площади до 200 квадратных метров. В 07:21 спасатели ликвидировали открытое горение, сведения о пострадавших не поступали.

Пожары Беспилотники Заводы
03 февраля 2024, 08:17
При уничтожении беспилотника в Ростовской области никто не пострадал
РИА «Новости»
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В результате ликвидации беспилотника самолетного типа в Ростовской области никто не пострадал. Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашего ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет», - написал он.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении семи дронов над территориями трех регионов - Волгоградской, Ростовской и Белгородской области.

Ранее в Волгограде в результате падения сбитого российскими системами ПВО беспилотника начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Спасатели ликвидировали открытое горение. При атаке ВСУ никто не пострадал.

Беспилотники ПВО
03 февраля 2024, 07:21
Крупный пожар вспыхнул на НПЗ в Волгограде
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В Красноармейском районе Волгограда на площади 300 квадратных метров загорелись нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба главка управления МЧС по региону.

Спасатели получили сообщение о ЧП в 04:42. Прибывшие на место расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона установили, что происходит горение розлива нефтепродукта.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Причину произошедшего устанавливают.

По информации Telegram-канала Shot , пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе. Вероятной причиной возгорания могла стать атака беспилотного летательного аппарата, указал источник канала.

Он обратил внимание, что этот НПЗ является одним из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе.

В конце января крупный пожар произошел на НПЗ в Туапсе. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров, пострадавших не было.

Пожары Беспилотники Заводы
03 февраля 2024, 05:02
Парень в Дагестане случайно ударил сестру ножом в спину
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В Дербенте 21-летний парень случайно ударил ножом 15-летнюю сводную сестру. Теперь ему грозит уголовное обвинение. Об этом написал Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, молодые люди помогали маме готовить на кухне. А когда женщина отошла, начали дурачиться. Юноша в шутку замахнулся на сестру ножом, но не рассчитал силы и случайно вонзил его в спину.

Молодой человек тут же вызвал скорую и оказал девушке первую помощь до приезда врачей. Жизни его сестры сейчас ничего не угрожает. Против молодого человека могут возбудить уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что его чуть не зарезали в метро. Нож к горлу спортсмена приставил агрессивный пожилой пассажир. Владислав Дикиджи поехал в полицию и написал заявление на нападавшего.

Уголовное дело Дети Скорая помощь Врачи Поножовщины
03 февраля 2024, 01:27
Сожгли фото. Молодая учительница обратилась в полицию из-за угроз учеников
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В Магнитогорске молодая учительница обратилась в полицию из-за угроз со стороны школьников. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По данным издания, подростки сняли видео, на котором сжигают фотографию педагога над унитазом. Об этом рассказала сестра учительницы в социальных сетях. Женщина попросила принять меры, чтобы пресечь подобные действия учеников и защитить преподавателей.

В Главном управлении МВД по Челябинской области подтвердили, что педагог подала на школьников заявление в полицию.

«Зарегистрировано заявление по данному факту. Опрошена потерпевшая. Установлена одна из участниц видео - местная жительница 2008 года рождения. Принимаются все меры к установлению лиц, причастных к данному инциденту», - рассказали в МВД.

В январе в одной из московских школ девятиклассница напала со скальпелем на учительницу. Сначала школьница начала душить одноклассницу, а когда учительница попыталась остановить ее, выхватила скальпель и стала угрожать педагогу. Сотрудникам школы удалось остановить агрессивную ученицу.

Челябинская область Видео Учителя Школьники Полиция Магнитогорск

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