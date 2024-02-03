Причиной пожара на НПЗ в Волгограде стало падение сбитого беспилотника

В Дербенте 21-летний парень случайно ударил ножом 15-летнюю сводную сестру. Теперь ему грозит уголовное обвинение. Об этом написал Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, молодые люди помогали маме готовить на кухне. А когда женщина отошла, начали дурачиться. Юноша в шутку замахнулся на сестру ножом, но не рассчитал силы и случайно вонзил его в спину.

Молодой человек тут же вызвал скорую и оказал девушке первую помощь до приезда врачей. Жизни его сестры сейчас ничего не угрожает. Против молодого человека могут возбудить уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что его чуть не зарезали в метро. Нож к горлу спортсмена приставил агрессивный пожилой пассажир. Владислав Дикиджи поехал в полицию и написал заявление на нападавшего.