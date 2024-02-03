Причиной пожара на НПЗ в Волгограде стало падение сбитого беспилотника
Причиной возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгограде стала падение беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова привела пресс-служба администрации региона.
Бочаров отметил, что средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника районе Заканалья и Калачевском районе.
«В результате падения сбитого БПЛА началось возгорание на Волгоградском НПЗ. К работе оперативно приступили пожарно-спасательные силы, распространение огня локализовали, открытое горение ликвидировали. Жертв нет», - сообщил он.
Утром в субботу главк МЧС по Волгоградской области сообщил о пожаре на НПЗ в Волгограде. Огонь охватил разлив нефтепродуктов на площади до 200 квадратных метров. В 07:21 спасатели ликвидировали открытое горение, сведения о пострадавших не поступали.