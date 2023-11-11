Причастных к сходу вагонов грузового поезда ищут в Рязани. Объявлен план «Перехват»

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Территорию места происшествия оцепили, на месте работают саперы - они обследуют железнодорожные пути на предмет возможного наличия самодельных взрывных устройств, добавил собеседник Mash.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются более 250 железнодорожников , сообщала ранее МЖД. Для работ задействовали восстановительный поезд. Еще два должны прибыть на место в скором времени. По данным на 11:40, специалистам удалось поднять три вагона.

По данным МЖД, в общей сложности с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Это произошло около 07:12.

«Причина - незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта», - подчеркнули в компании.

В результате ни машинист, ни его помощник не получили травм. На движение пассажирских и пригородных поездов авария не повлияла.

План «Перехват» объявили в Рязани после ЧП со сходом вагонов грузового поезда, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала , в городе начали розыск возможных организаторов аварии.