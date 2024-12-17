При взрыве на Рязанском проспекте в Москве выбило стекла в доме с 1-го по 3-й этаж

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Также из-за ударной волны пострадало два припаркованных рядом автомобиля. Угрозы обрушения нет, эвакуация не потребовалась.

После взрыва погибли два человека. По неуточненной информации, один из погибших - высокопоставленный военный, а второй - его помощник.

Как сообщил Telegram-канал Baza, взрыв случился после детонации взрывчатки, заложенной у выхода из подъезда. СВУ могли активировать дистанционно.

Также появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что из-за случившегося разбились стекла, рядом со входом в здание образовалась яма.