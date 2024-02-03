При уничтожении беспилотника в Ростовской области никто не пострадал
В результате ликвидации беспилотника самолетного типа в Ростовской области никто не пострадал. Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашего ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет», - написал он.
Ранее в Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении семи дронов над территориями трех регионов - Волгоградской, Ростовской и Белгородской области.
Ранее в Волгограде в результате падения сбитого российскими системами ПВО беспилотника начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Спасатели ликвидировали открытое горение. При атаке ВСУ никто не пострадал.