При терактах в Дагестане погибли 19 человек

Теракты в Махачкале и Дербенте профинансировали из зарубежья для того, чтобы посеять раздор в российском обществе. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале назвала произошедшее провокацией и выразила соболезнования.

«Убеждена, что сейчас крайне важно не только жителям Дагестана, но и в целом российскому обществу, несмотря на чудовищность произошедшего, проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию», - заявила она.

Матвиенко предостерегла от обострения межнациональной и межконфессиональной напряженности. Она назвала теракты циничной провокацией, спланированной и профинансированной врагами России за рубежом с целью посеять раздор. Спикер Совфеда призвала осознать, что нападения не имели объективных предпосылок, а вражда чужда и разрушительна для российского общества, и выразила соболезнования.

Боевики 23 июня совершили вооруженное нападение на православные храмы, пост ДПС и синагогу. Пятерых преступников ликвидировали и задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова , чьи сыновья могли быть причастны к теракту. Следком сообщил о 15 погибших полицейских и четырех жертвах среди гражданских.