09 августа 2024, 08:33

При столкновении автобуса и такси на Каширском шоссе в Москве пострадали четверо

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В ДТП с автобусом и такси на Каширском шоссе пострадали четыре человека. Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, такси JAC столкнулось с рейсовым автобусом , который остановился на остановке общественного транспорта, около 07:30 в районе дома 45.

Травмы в результате получили водитель такси и три пассажира. Среди пострадавших есть 14-летний ребенок. Всех доставили в больницы.

В автобусе никто не пострадал, уточнили в пресс-службе. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются.

ДТП Москва
09 августа 2024, 08:17
Два человека пострадали при столкновении автобуса и такси в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рейсовый автобус, следующий от станции метро «Красногвардейская» к «Добрынинской», попал в ДТП на Каширском шоссе в Москве, сообщил источник 360.ru. Вторым участником аварии, по его информации, стала машина такси — легковой автомобиль JAC.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека. Их осматривает скорая помощь.

«Зажатых нет, розлива топлива нет. Перекрыта первая полоса движения в сторону центра города», - добавил собеседник 360.ru.

В ГИБДД подтвердили , что такси влетело в автобус, находившийся на остановке. В результате пострадали водитель JAC и три его пассажира, в том числе 14-летний ребенок.

Ранее авария с участием автобуса произошла в Москве на Калужском шоссе. Две легковые машины и общественный транспорт столкнулись, в результате травмы получила восьмилетняя девочка. Еще одного пострадавшего зажало, у него выявили травму плеча. По словам свидетелей, водитель автобуса скрылся с места ДТП.

ДТП Автобусы Москва
08 августа 2024, 20:52
«Обжаловать тут нечего». Жертва — о решении суда отправить кислотного маньяка на лечение
Читайте нас в: Google Новости
Мужчину, который облил кислотой жительниц Подмосковья, отправили на лечение. Анастасия, которая пострадала от его действий, сообщила 360.ru, что намерена добиваться материальной компенсации через суд.

«Обжаловать тут нечего. Он признан невменяемым. Вряд ли это можно оспорить», - пояснила она.

По словам Анастасии, ее больше волнует вопрос о компенсации. Вместе с адвокатом они планируют добиться выплаты от семьи нападавшего через гражданский суд.

Девушка уточнила, что потратила на лечение 600 тысяч рублей. Еще три миллиона она планирует получить за моральный ущерб.

«Суд может решить по-разному: от нуля до 100% в мою пользу или в ту сторону. Может быть 50% на 50%. Суд может взять во внимание тот факт, что у мамы, которая опекун, у нее пенсия маленькая - 25 тысяч рублей. Но в то же время я - единственный кормилец в семье. У меня на иждивении сын, а также ипотека и пожизненные последствия от случившегося», - объяснила пострадавшая.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что суд постановил отправить 31-летнего мужчину, который облил кислотой двух местных жительниц , на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Суд Щелково
08 августа 2024, 20:30
Массовая драка началась в парке «Ходынское поле» в Москве
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
В парке «Ходынское поле» в Москве произошла драка. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, в потасовке участвуют около 40 человек. Предположительно, у некоторых есть ножи. Нарушители пристают к прохожим, отметил источник. К месту происшествия выехал наряд полиции.

В ночь на 4 августа в Коммунарке на улице Лазурной произошла массовая драка с поножовщиной. Очевидец рассказал, что потасовка началась с того, что фургон со звонким свистом сдал назад, и оттуда выбежали два человека. Полицию и скорую вызвали жители дома, около которого произошел конфликт.

Полиция
08 августа 2024, 16:45
Хирурги смогли сохранить глаз пострадавшему в драке боксеру Двали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Врачи успешно зашили сетчатку глаза чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали, который пострадал из-за массовой драки в Феодосии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Хирурги сохранили спортсмену глаз, обошлось без установки глазного протеза. Планы по адаптации и восстановлению после операции станут известны через один-два месяца.

Авторы статьи отметили, что шансы на успешную «сборку» глаза были один к 100, но врачам удалось совершить чудо.

Тренер Двали Иван Щелок ранее заявил, что его ученика обследовали множество специалистов. По его словам, никто не соглашался провести сложную операцию - от нее отказались шесть профессоров. Тренер подчеркнул, что шансы на сохранение глаза были совсем небольшими.

Боксер 28 июля заступился в Крыму за молодого человека, которого избивала толпа. В ответ на это мужчины набросились на спортсмена. Участникам драки предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство». Трое из них работали охранниками, а остальные - разнорабочими, сообщил RT.

Драки Спортсмены Крым Врачи Бокс

Новости по теме