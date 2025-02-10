10 февраля 2025, 05:49

При столкновении автобуса и лесовоза в Приморье пострадали 14 человек

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В Приморье маршрутный автобус столкнулся с лесовозом. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба краевого УМВД России.

В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали 14 человек, включая водителя автобуса.

В районе аварии по обеим полосам временно ограничили движение. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.

Как сообщили в прокуратуре , по предварительным данным, у груженого лесовоза на повороте занесло прицеп, который столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Чугуевка-Заветное».

Правоохранительное ведомство организовало проверку соблюдения требований закона при перевозке грузов и содержанию дорожного полотна.

Ранее в Краснодарском крае автобус врезался в стоящий большегруз. В результате наезда погиб водитель фуры.

ДТП Приморье Россия Автобусы Водители Краснодарский край
09 февраля 2025, 22:11
Похожее на СВУ устройство нашли в подъезде одного из домов Москвы после взрыва
РИА «Новости»
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В Москве жители одного из домов по улице Корнейчука в Северо-восточном административном округе услышали взрыв в подъезде, после чего обнаружили странную бутылку. Об этом сообщил источник 360.ru.

По данным источника, жители подъезда после взрыва обнаружили в подъезде бутылку с фольгой. Конструкция по внешнему виду напоминает самодельное взрывное устройство. Как сообщили очевидцы, из бутылки вытекла неизвестная жидкость, которая при соприкосновении с фольгой начинает дымиться. Кроме этого, рядом с конструкцией из бутылки рассыпан белый порошок.

Жители подъезда вызвали наряд полиции, для того, чтобы проверить камеры видеонаблюдения и выяснить, что произошло и кто оставил бутылку с жидкостью на лестничной площадке.

Ранее неизвестный позвонил на телефон службы доверия и сообщил, что заложил бомбу в торговом центре «Европейский» возле Киевского вокзала на западе Москвы.

Взрывы Запад Полиция Москва
09 февраля 2025, 21:47
Страшные кадры. Появилось видео с места гибели ребенка в колодце в Хабаровске
Пресс-служба прокуратуры Хабаровска
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Маленький мальчик рухнул в открытую канализацию в Хабаровске. Ребенок погиб на месте, видео с места событий опубликовала пресс-служба хабаровской прокуратуры в официальном Telegram-канале.

Судя по кадрам, которые разместило надзорное ведомство, 8-летний мальчик просто не заметил открытый люк, присыпанный снегом.

К месту происшествия на улице Суворова прибыла полиция и заместитель прокурора индустриального района Хабаровска Дмитрий Смирнов. Он взял расследование дела на личный контроль.

Проверку инициировала прокуратура того же района. В процессе надзорное ведомство даст оценку деятельности лиц, которые отвечали за эксплуатацию канализации на улице Суворова.

По факту произошедшего хабаровский Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Его расследуют по 109 статье УК РФ, причинение смерти по неосторожности. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в воскресенье, 9 февраля, ребенок провалился под лед на юго-западе российской столицы.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ Видео
09 февраля 2025, 21:34
«Всем конец». Неизвестный пообещал взорвать бомбу в ТЦ «Европейский» в Москве
Pixabay
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Неизвестный позвонил на телефон службы доверия и сообщил, что заложил бомбу в торговом центре «Европейский» возле Киевского вокзала на западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Звонивший заявил, что заложил бомбу в ТЦ и добавил, что «через 10 минут всем конец». На место выехала Росгвардия и сотрудники ФСБ. Официальной информации пока не поступало.

В тюменском аэропорту 7 февраля на три часа задержали вылет рейса авиакомпании «Победа» из-за того, что местная жительница заявила о бомбе. Она это сделала, чтобы отделаться от надоедливого ухажера. Настойчивого мужчину и сообщившую о бомбе женщину забрали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ФСБ Росгвардия Москва
09 февраля 2025, 20:51
Автобус столкнулся с большегрузом на Кубани, один человек погиб
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На автодороге «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» в Краснодарском крае автобус врезался в большегруз. Погиб водитель фуры, сообщили в ГУ МВД России по региону.

На автодороге «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк» в Краснодарском крае автобус врезался в большегруз. Погиб водитель фуры, сообщили в ГУ МВД России по региону.

«9 февраля около 09:00 на автодороге „Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк“ водитель автобуса King Long допустил наезд на стоящий грузовой Volvo с полуприцепом, после чего совершил наезд на пешехода - водителя большегруза», - рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району Иван Лысенко.

В результате погиб 52-летний водитель фуры, кроме того - пострадал 43-летний пассажир автобуса. Правоохранители проводят проверку.

В Троицком административном округе Москвы произошло жесткое ДТП.

Водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в столб.

ДТП Автобусы Водители Краснодарский край

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