При пожаре в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС

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«К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших - сотрудники пожарной службы МЧС», - отметил он.

Глава региона добавил, что один пожарный пострадал, его доставили в больницу. По словам Бусаргина, из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе введут режим ЧС. В связи с ситуацией министру здравоохранения Владимиру Дудакову поручили держать оказание медицинской помощи на особом контроле.

Губернатор также сообщил, что специалисты Роспотребнадзора регулярно берут в районе пожара пробы воздуха. Превышение нормы загрязняющих веществ они не зафиксировали.

Пожар на предприятии в Энгельсе произошел из-за украинского БПЛА. Ночью ВСУ атаковали Энгельс и Саратов, над регионом сбили 11 дронов. Всего над территорией России в ночь на 8 января уничтожили и нейтрализовали 32 беспилотника.