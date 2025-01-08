08 января 2025, 18:03

При пожаре в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС

РИА «Новости»
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Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара на промышленном объекте в Энгельсе. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших - сотрудники пожарной службы МЧС», - отметил он.

Глава региона добавил, что один пожарный пострадал, его доставили в больницу. По словам Бусаргина, из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе введут режим ЧС. В связи с ситуацией министру здравоохранения Владимиру Дудакову поручили держать оказание медицинской помощи на особом контроле.

Губернатор также сообщил, что специалисты Роспотребнадзора регулярно берут в районе пожара пробы воздуха. Превышение нормы загрязняющих веществ они не зафиксировали.

Пожар на предприятии в Энгельсе произошел из-за украинского БПЛА. Ночью ВСУ атаковали Энгельс и Саратов, над регионом сбили 11 дронов. Всего над территорией России в ночь на 8 января уничтожили и нейтрализовали 32 беспилотника.

Пожары МЧС РФ
08 января 2025, 16:55
Аксенов рассказал о риске ухудшения экологической ситуации в Крыму
Global Look Press
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Экологическая ситуация в Крыму после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе может пойти по краснодарскому сценарию. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пока в Крыму не фиксировали выброс значительных объемов нефтепродуктов. По его словам, с 21 декабря до 8 января с пляжей полуострова вывезли 265 тонн загрязненного грунта и очистили 84 километра побережья.

«Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», - подчеркнул Аксенов.

Также глава Крыма пообещал усилить работу всех служб и ведомств, чтобы не допустить загрязнения акватории. Он отметил, что мазут необходимо очищать в течение суток.

Ранее мазутные пятна зафиксировали в городе Евпатория на западе Крыма, сообщил Ura.ru. Глава городской администрации Александр Юрьев подтвердил, что лично объехал всю береговую линию.

Крым Крушение танкеров в Керченском проливе
08 января 2025, 16:50
Фура загорелась на севере Москвы
Пресс-служба МЧС
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Фура загорелась у дома 16/2 на улице Маршала Федоренко в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Причина возгорания неизвестна. По словам очевидца, людей в машине не было. Рядом с большегрузом был припаркован автобус.

Информация о пострадавших не поступала.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание в аккумуляторе. Пламя потушили до приезда спецслужб. Подробности происшествия выясняются.

Ранее автомобиль сгорел на северо-востоке Москвы. ЧП произошло на Широкой улице. Площадь возгорания не превысила четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших - салон иномарки был пуст.

В середине декабря у екатеринбуржца сгорела машина сразу же после покупки, сообщил Ura.ru. Возгорание также произошло из-за неисправного аккумулятора. Пожар, который распространился на площади два квадратных метра, тушили две единицы техники и восемь человек личного состава.

Пожары Москва
08 января 2025, 14:12
В Москве загорелось турагентство
Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел в турагентстве, расположенном в районе Замоскворечье в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, на первом этаже строения на улице Новокузнецкой было видно открытое пламя.

«Горит турагентство на первом этаже 14-этажного здания», - отметил он.

Собеседник 360.ru добавил, что из-за пожара эвакуируют людей. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

«Без пострадавших», - уточнил он.

По предварительным данным в агентстве загорелась офисная техника и мебель.

Ранее огонь вспыхнул в одной из гостиниц Иркутска. В семиэтажном здании произошел пожар в номере на третьем этаже. Спасатели эвакуировали 18 человек, еще 79 постояльцев выбрались самостоятельно. Площадь пожара составила восемь «квадратов». В тушении пожара и спасении людей приняли участие 45 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Пожары Москва
08 января 2025, 13:46
Детей с симптомами кишечной инфекции сняли с поезда в Минеральных Водах
РИА «Новости»
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У 12 детей, которые ехали в поезде по маршруту «Кисловодск — Тында», обнаружили симптомы кишечной инфекции. Дети доставлены в инфекционное отделение Минераловодской больницы, сообщили в Минздраве Ставропольского края.

«В Минеральных Водах с поезда „Кисловодск - Тында“ с симптомами кишечной инфекции сняли 12 детей», - уточнили в пресс-службе.

Несовершеннолетних госпитализировали. Всех осмотрели педиатр и инфекционист, у пациентов взяли необходимые анализы и назначили лечение. Сейчас состояние детей удовлетворительное, температуры и каких-либо жалоб нет.

Ранее уголовное дело возбудили из-за массового отравления в Воронежской области, сообщил телеканал «Звезда». После обеда в столовой в селе Айдарово 15 человек оказались в больнице.

До этого в Екатеринбурге массово отравились дети, проходящие лечение в больнице. Как сообщило издание Ura.ru , предварительной причиной стала антисанитария в пищеблоке медучреждения.

У 12 детей, которые ехали в поезде по маршруту «Кисловодск - Тында», обнаружили симптомы кишечной инфекции. Дети доставлены в инфекционное отделение Минераловодской больницы, сообщили в Минздраве Ставропольского края.

Дети Поезда

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