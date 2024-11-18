При пожаре в больнице Екатеринбурга пострадали два рабочих

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«В результате возгорания пострадали два сотрудника подрядной организации. <…> Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован», - уточнили в министерстве.

Пламя, охватившее кровлю поликлиники при Центральной ГКБ, локализовали на 300 \"квадратах\", открытое горение потушили.

По данным свердловской прокуратуры , пострадал один рабочий, который участвовал в ремонте крыши. Надзорное ведомство организовало проверку.

Очевидцы рассказал 360.ru о хлопках в горящей больнице. Они предположили, что подобные звуки стали следствием лопнувших от жара окон.