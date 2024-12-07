При пожаре в автобусе на юго-западе Москвы погиб человек

«В результате возгорания один человек погиб и один пострадал», - сказал он.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Спасатели оперативно потушили возгорание.

Источник «Известий» сообщил, что автобус ехал по междугороднему маршруту. Причина пожара неизвестна.

В Перми произошел подобный случай. Автобус с пассажирами загорелся прямо во время движения и съехал в кювет. Очевидцы сняли последствия аварии на видео. Все 20 человек благополучно эвакуировались из салона. На место ЧП прибыли восемь спасателей с двумя единицами техники и потушили огонь.