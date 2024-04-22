При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека

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В Воронеже потушили пожар в цехе по производству электрооборудования. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, погибли три человека.

МЧС России показало кадры с места происшествия.

«При пожаре в Воронеже погибли три человека. Возгорание ликвидировано на 500 квадратных метров», - объявила пресс-служба.

Пожар на заводе в районе проезда Ясного и улицы Солнечной случился утром 22 апреля.

Из производственного здания вынесли четыре пропановых и один кислородный баллон. Группировку спасателей нарастили до 64 человек и 20 единиц техники, около 10 часов огонь локализовали. МЧС сообщало о двух пострадавших.

Складское помещение производственного комплекса загорелось в Очаково-Матвеевском на западе Москвы. Из-под кровли одноэтажного корпуса пошел густой дым, вызвали спасателей. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.